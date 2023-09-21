立法會金融服務界李惟宏議員表示，之前的FTX事件或近期事件反映，香港建立一個健全虛擬資產發牌制度是正確的。至於被問到會否因JPEX事件，建議政府取消虛擬資產交易平台一年過渡期，李惟宏認為不應做倉猝決定，就現有機制上推前任何時間表。
他呼籲公眾應於持牌公司進行投資，並向持牌人士詢問專業投資意見，不要輕易相信所謂的「網紅」或專投資專家，沒有任何投資產品是有極高回報而完全沒有風險的，他認為從監管層面而言，未來應加強於虛擬資產方面的監局，並加強教育投資者。
有關金融業界關注港股流動性問題，李惟宏於今日國慶酒會中表示，「促進股票市場流動性專責小組」現正努力收集各方意見，以全面檢視影響股票市場流動性的內外主要因素，並提出要通過短、中、長期措施，惟因保密協議而現時提供任何時間表及實際內容，只表示短期刺激措施會很快落實。
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