煜盛文化（1859）公布截至去年12月底止全年業績，盈利大跌94%至1020萬元人民幣（下同），收入減少83.6%至6380萬元，不派息。毛利率跌14.6百分點至51.9%。
集團表示，去年底起及直至公告日期止，繼續正常營運集團所有業務，除現有業務規模不斷擴大之外，與中國中央廣播電視總台的IP合作、中國青年報社的新文創業務合作都在有序推進。
根據行業發展的新趨勢，集團不斷延伸產業鏈縱深，擴大周邊收入規模，借力新零售，實現「生活+文化」雙輪驅動式的經營模式。預計2022年青年數字文化產業基地將在北京、杭州實現雙城落地，為集團盈利和資產帶來增長，而某些細分領域的內容新零售模式預計將帶來規模收入。
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