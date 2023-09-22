港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌0.11點子至5.23494%，是9月18日後最低，當日報5.09123%。對上一次連跌3日是8月17日，當日拆息報4.63083%。
港元現報7.8182元升值27點子，曾貶值最多4點子，報7.8213元，亦曾升值最多35點子，報7.8174元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升29.93點子至5.09012%；1星期HIBOR升10.14點子至5.32%；2星期HIBOR升5.58點子至5.34726%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.56點子至5.22839%；6個月期HIBOR升3.49點子至5.3%；12個月期HIBOR升3.4點子至5.48399%。
美元指數現報105.494升值0.131點或0.12%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43793%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.1914%，終止連續7日收窄，利差是2023年9月18日後最闊，當日差距為-0.3481%。
對上一次終止連續7日收窄，是2023年9月08日，當日利差報-1.211%。
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