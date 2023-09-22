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人幣轉強 南水轉流入 恒指半日倒升213點 北水轉流出

美債息抽升拖累隔晚美股表現，港股今早亦低開，恒指國指見1個月低，科指見3個月低，不過，低開後隨著人民幣偏強，在岸及離岸價曾升值穿7.3，重返7.29，A股上升，港股止跌回升並升幅擴大，恒指以近半日高位市。北水轉流出，南水轉流入。

恒指今早低開77點，高位升233點，低位跌81點，高低波幅315點。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為27.87%，下跌為21.89%，無升跌為50.23%。

恒指半日升213點或1.21%，報17868點，大市成交金額471億元；國指升93點或1.53%，報6192點。恒生科技指數收報3941點，升2.39%。

藍籌股成交金額185.77億元，佔大市成交39.44%；科指成份股成交金額105.06億元，佔大市成交22.3%；國指成份股成交金額151.72億元，佔大市成交32.21%。

24隻雙櫃台股，總成交0.5億元人民幣，相當於約0.54億港元，佔大市成交的0.11%。

窩輪及牛熊證成交金額增加17.49%，至84.39億元，佔大市成交17.88%。牛熊證成交金額39.14億元，增加39.23%；窩輪成交金額45.24億元，增加3.5%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。中移動（0941）、中海油（0883）、潤地（1109）拖累大市。

藍籌58隻升，17隻下跌，5隻無升跌。網易（9999）升4.46%，收報159.2元，是升幅最大的藍籌，國藥（1099）跌3.33%，收報21.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，2隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報10.36元，升5.28%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報67.4元，跌3.44%。

恒指上試10天線(17969.98點)。科指上試250天線(3978.81點)。

北水南下合計淨流出6.54億元，終止連續6日流入。南水北上合計淨流入48.56億元人民幣，終止連續3日流出。

匯豐轉軚 睇淡本港樓市 料明年上半年跌5%。本地地產股個別發展，新世界發展（0017）見52周低15元，收報15.14元，無升跌。新鴻基地產（0016）收報80.7元，升1.45%。長實集團（1113）見52周低40元，收報40.25元，無升跌。恒地（0012）收報20元，升1.01%。信和置業（0083）收報8.56元，升1.66%。華置（0127）收報1.72元，跌0.58%。嘉華國際（0173）見52周低2.17元，收報2.18元，無升跌。嘉里建設（0683）收報13.44元，升1.05%。九龍倉集團（0004）收報19.98元，跌1.33%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，源宇宙教育（1082）收報1.56元，無升跌。超大現代（0682）收報0.023元，升9.52%。中國生態旅遊（1371）收報0.305元，無升跌。HSSP INTL（3626）創上市新低，見0.255元，收報0.33元，跌2.94%。JBB BUILDERS（1903）收報0.63元，無升跌。TAI PING CARPET（0146）收報0.62元，無升跌。

馬可數字（1942）以未符上市規則為由叫停發5000萬元換股債。收報15.32元，跌80.55%。

煜盛文化（1859）全年盈利大跌94%。停牌。

恒隆（0101）陳啟宗︰港樓市正經歷系統性的轉變， 樓價跌令港經濟雪上加霜。陳啟宗：品牌收窄中日價差利內地高端消費，料內地需時數年重振經濟。收報10.28元，升0.78%。

國泰（0293）明年起向機師提供新津貼，減低更表變動影響。收報8.11元，跌0.37%。

「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。收報80.7元，升1.45%。

DAVID WEBB增持互太紡織（1382）至5%。收報1.65元，升6.45%。

華置（0127）旗下兩商場推夜間消費二重賞。收報1.72元，跌0.58%。

破頂股表現

破頂股包括，Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1081.4元，收報1081.4元，升0.07%；大豐港（8310）創52周高，見0.265元，收報0.244元，升4.27%；進智公共交通（0077）創52周高，見0.9元，收報0.8元，升14.29%；安寧控股（0128）創52周高，見0.55元，收報0.54元，跌1.82%；陳唱國際（0693）創52周高，見2元，收報2元，升21.21%；普華和順（1358）創52周高，見0.89元，收報0.86元，升2.38%；海鑫集團（1850）創52周高，見4.47元，收報4.39元，升0.23%；贏家時尚（3709）創52周高，見15.16元，收報15.14元，升1.75%；龍皇集團（8493）創52周高，見0.156元，收報0.126元，無升跌；智勤控股（9913）創52周高，見3.25元，收報3.24元，升0.62%。

破底股方面

38隻股份創上市新低，其中十隻包括，奧園健康（3662）低見0.52元，收報0.52元，跌3.7%；德信服務（2215）低見2.3元，收報2.47元，跌1.2%；萬科（2202）低見8.69元，收報8.79元，升0.23%；宇華教育（6169）低見0.63元，收報0.64元，跌3.03%；成實外教育（1565）低見0.112元，收報0.113元，無升跌；嘉里物流（0636）低見6.65元，收報6.77元，升1.65%；京東物流（2618）低見9.42元，收報9.78元，升2.19%；京東（9618）低見115.9元，收報118.8元，升1.8%；恒基發展（0097）低見0.176元，收報0.177元，跌1.12%；歲寶百貨（0312）低見0.05元，收報0.053元，跌8.62%。

80隻股份創52周低，其中十隻包括，舜宇（2382）低見55.25元，收報56.55元，升0.8%；信利國際（0732）低見0.7元，收報0.73元，升1.39%；希望教育（1765）低見0.485元，收報0.49元，無升跌；五菱（0305）低見0.55元，收報0.58元，升1.75%；九毛九（9922）低見10.02元，收報10.56元，跌0.56%；呷哺呷哺（0520）低見3.15元，收報3.28元，升1.86%；鷹君（0041）低見13.12元，收報13.28元，跌2.5%；希慎（0014）低見15元，收報15.12元，升0.13%；九龍倉置業（1997）低見28.8元，收報29.55元，無升跌；新世界發展（0017）低見15元，收報15.14元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，珠光控股（1176）收報0.56元，升60%；中國城市基礎設施（2349）收報0.12元，升50%；京基智慧文化（0550）收報0.58元，升36.47%；普達特科技（0650）收報0.53元，升35.9%；嘉藝控股（1025）收報0.42元，升21.74%；陳唱國際（0693）創52周高，見2元，收報2元，升21.21%；中國環保科技（0646）收報0.42元，升20%；雲頂新耀－Ｂ（1952）收報21.25元，升17.14%；蠟筆小新食品（1262）收報0.213元，升15.14%；卡森國際（0496）收報0.27元，升14.89%；文化傳信（0343）收報0.355元，升14.52%。

下跌異動股，包括，馬可數字科技（1942）收報15.32元，跌80.55%；COSMOPOL INT'L（0120）收報1.24元，跌23.93%；陽光１００中國（2608）見52周低0.082元，收報0.083元，跌20.19%；嘉鼎國際集團（8153）收報0.153元，跌19.47%；開源控股（1215）收報0.017元，跌19.05%；康灃生物－Ｂ（6922）收報13.5元，跌18.67%；易點雲（2416）收報8.33元，跌17.85%；森美控股（0756）收報0.06元，跌17.81%；愛達利網絡（8033）收報0.15元，跌16.67%；恒鼎實業（1393）收報0.095元，跌15.93%；PALADIN（0495）收報0.059元，跌15.71%。

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