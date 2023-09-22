美債息抽升拖累隔晚美股表現，港股今早亦低開，恒指國指見1個月低，科指見3個月低，不過，低開後隨著人民幣偏強，在岸及離岸價曾升值穿7.3，重返7.29，A股上升，港股止跌回升並升幅擴大，恒指以近半日高位市。北水轉流出，南水轉流入。