金朝陽（0878）公布，，今年8月15日（交易時段後），出售葵涌同珍工業大廈第一期貨倉、單位及停車位等，總代價1.22億元。
交易物業包括的同珍工業大廈第一期地下A貨倉；一樓A、B1、B2和C室；二樓A、B1、B2和C室；三樓B1和B2室；以及地下16號停車位。
金朝陽表示，因無心之失未有根據上市規則第十四章及時披露出售事項。為避免日後 發生同類事件，公司自此已採取補救行動，包括已制定程序，規定集團建議進行之任何有關買賣均須先經內部合規和法律顧問及公司指定董事評估及批准。
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