香港投資管理公司指，是次任命由財政司司長任主席的遴選委員會，根據全球公開招聘結果向公司董事會推薦，並由董事會批准。香港投資管理在去年《施政報告》提出成立，以更好利用財政儲備促進經濟和產業發展，透過作出策略性投資，推動目標產業發展，以長遠提升本港的競爭力和經濟活力，並賺取回報。

陳茂波表示，陳家齊對金融市場，尤其是創投和私募投資環節有深入認識和豐富經驗，而且觸覺敏銳，對本港、內地及國際市場的情況熟悉，並與業界聯繫廣泛，業務交流密切。陳家齊政府及公營機構運作熟悉，善於建立及帶領團隊全面落實目標，具備出色的管理和領導才能。深信在她的帶領下，香港投資管理公司將會提速發展，在推進目標產業發展的同時，為投資基金力爭回報。

陳家齊獲香港高等法院認許為大律師，她於2010年加入香港金融管理局儲備管理部為經理，於2012年及2015年分別升任為高級經理及分處主管，其後於2018年獲委任為外匯基金投資辦公室首席投資官（私募市場），並在2020年獲委任為助理總裁（貨幣管理）。陳家齊曾在2004至2010年期間於政府任職政務主任，負責範疇包括民政、運輸以及財經事務。

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