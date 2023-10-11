港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升2.77點子至4.95679%，是10月3日後最高，當日報5.06375%。
港元現報7.8175元升值18點子，曾貶值最多26點子，報7.8219元，亦曾升值最多18點子，報7.8175元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌15.36點子至4.76917%；1星期HIBOR升2.1點子至4.90185%；2星期HIBOR升2.39點子至4.90185%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升4.04點子至5.21976%；6個月期HIBOR跌0.18點子至5.3081%；12個月期HIBOR升0.54點子至5.46774%。
美元指數現報105.757貶值0.068點或0.06%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45555%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5139%，連續2日收窄，利差是2023年10月03日後最窄，當日差距為-0.3782%。
對上一次連續2日收窄，是2023年9月25日，當日利差報-0.1403%。
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