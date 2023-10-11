CCS Insight首席分析師Leo Gebbie表示，過去數年中，大眾對二手iPhone的興趣大增確是有原因。Gebbie指出，iPhone 15剛推出，比iPhone 14好，後者又比iPhone 13好，但都是增量式的提升，差別並非很大。

Gebbie指出，「愈來愈多客戶認為，我可以花1000英鎊買一部全新iPhone 15，或者我可以花400至500英鎊買一部品質好的翻新iPhone 13。」Gebbie補充，驅使大眾使用二手iPhone並非單純是財政原因，亦有消費者是考慮到環保問題。

根據CCS Insight研究報告，二手智慧手機市場幾乎由蘋果主導。Gebbie解釋：「部分原因是新的iPhone價格太貴，這是一種大家能以較低成本獲得他們想要的設備的方式。」

對於蘋果會否擔心找二手設備的客戶比例不斷增加，Gebbie則認為，蘋果對目前的情況感到非常滿意，因為目前蘋果的服務收入增長非常強勁。即使是二手iPhone 他們也會傾向於按月給蘋果錢，因為他們訂閱了 Apple TV 或 Apple Fitness等服務。

不過，Gebbie認為，未來蘋果仍需關注有關問題，因為每個購買二手iPhone 而不是全新iPhone的人最終都會從收入中分一杯羹。

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