聯儲局鴿派言論繼續推動市場向上，美期、亞股上升，MSCI亞太指數暫連升第5日，其中韓股升幅較大，KOSPI指數創1月以來最大升幅。而內地據報考慮發行更多國債以加大力度支持經濟，A股、港股亦多個理由上升，三大指數連升第5日，恒指兩周以來，首次升穿18000點關，半日得而復失。