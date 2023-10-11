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恒指半日升254點 曾升穿18000點 科指受制250天線

聯儲局鴿派言論繼續推動市場向上，美期、亞股上升，MSCI亞太指數暫連升第5日，其中韓股升幅較大，KOSPI指數創1月以來最大升幅。而內地據報考慮發行更多國債以加大力度支持經濟，A股、港股亦多個理由上升，三大指數連升第5日，恒指兩周以來，首次升穿18000點關，半日得而復失。

恒指今早高開292點，高位升347點，低位升224點，高低波幅122點。金融、非必需消費品、通訊服務股推動大市。上升股份比例為30.33%，下跌為20.98%，無升跌為48.68%。

恒指半日升254點或1.44%，報17919點，大市成交金額459億元；國指升88點或1.47%，報6141點。恒生科技指數收報3956點，升2.1%。

藍籌股成交金額197.69億元，佔大市成交43.06%；科指成份股成交金額109.02億元，佔大市成交23.75%；國指成份股成交金額161.31億元，佔大市成交35.14%。

24隻雙櫃台股，總成交0.48億元人民幣，相當於約0.51億港元，佔大市成交的0.11%。

窩輪及牛熊證成交金額減少29.57%，至74.02億元，佔大市成交16.11%。牛熊證成交金額28.96億元，減少41.39%；窩輪成交金額45.06億元，減少19.08%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、美團（3690）貢獻恒指較多。中移動（0941）、中石油（0857）、招商銀行（3968）拖累大市。

藍籌66隻升，13隻下跌，1隻無升跌。舜宇（2382）升10.43%，收報58.25元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌2.25%，收報6.96元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報58.25元，升10.43%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報36.25元，跌2.68%。

恒指升穿20天線(17704.28點)。科指升穿20天線(3897.29點)，高位3985.2點，受制於250天線(3988.37點)。

北水南下合計淨流入5.11億元，較上日減少91.8%，連續第7日流入，累計流入227.83億元，對上一次連續7日淨流入是8月29日。南水北上合計淨流入36.61億元人民幣，終止連續3日流出。

小鵬（9868）內部反腐 採購部負責人停職。收報66.4元，升3.03%。

國泰（0293）EGM決議贖回優先股 結果於港交所收市後公告。收報8.06元，升0.12%。

嗶哩嗶哩（9626）冀日活躍用戶數倍增。收報111.4元，升4.9%。

東方證券（3958）保薦IPO項目暫緩。收報3.78元，跌3.08%。

邁越科技（2501）上市，定價1.18元。半日收報1.25元，升5.9%。

幸福控股（0260）最快今日公布業績。停牌。

中鐵建（1186）中標澳門輕軌東線北段工程涉31.9億人幣。收報4.56元，升1.56%。

港科探索（1137）：9月份日均訂單總商品交易額按月跌5%至2300萬。收報3.05元，升0.99%。

潤地（1109）上月賣樓跌13%，龍湖合同銷售挫25%。收報30.3元，升1%。

中國金融監管總局：擴汽車消費，降消費金融成本。汽車股向上，吉利（0175）收報9.17元，升1.44%。比亞迪（1211）收報243.4元，升2.87%。長城汽車（2333）收報9.03元，升0.33%。小鵬（9868）收報66.4元，升3.03%。五菱（0305）收報0.56元，升1.82%。理想汽車（2015）收報138.6元，升4.37%。蔚來（9866）收報69.5元，升6.51%。零跑（9863）收報34元，跌5.82%。恒大汽車（0708）收報0.465元，升8.14%。

IMAX中國（1970）私有化未獲法院會議通過。收報7.73元，跌3.38%。

永嘉（3322）1.1億元賣Champion存貨及專營店資產予百麗。收報0.149元，無升跌。

建滔（0148）附屬向碧桂園發出償債書討15.98億元欠款，料錄減值虧損。收報17.5元，跌0.46%。

和諧汽車（3836）成比亞迪第二家代理商。收報0.72元，升2.86%。

匯豐料黃金周澳門賭收近67億元，10月全月賭收逼近200億元。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報5.99元，跌0.83%。美高梅中國（2282）收報10.38元，跌1.14%。澳博（0880）收報2.92元，跌0.68%。永利澳門（1128）收報7.43元，升1.36%。銀河娛樂（0027）收報46元，跌0.33%。金沙中國（1928）收報22.8元，升0.44%。

早前大手減持公司股份，李長江辭任碧桂園服務（6098）執董兼總裁。收報7.37元，升1.66%。

滄港鐵路（2169）擬3年斥1.8億人幣升級鐵路線，增運力1500萬噸。收報10.46元，跌2.06%。

破頂股表現

破頂股包括，達勢股份（1405）創上市新高，見75.8元，收報73.05元，升4.43%；康耐特光學（2276）創上市新高，見6.7元，收報6.5元，跌1.37%；新東方（9901）創52周高，見49.75元，收報49.25元，升1.03%；新焦點（0360）創52周高，見0.12元，收報0.119元，升0.85%；中國環境資源（1130）創52周高，見0.064元，收報0.054元，升10.2%；建橋教育（1525）創52周高，見4.32元，收報4.24元，升0.24%；晨訊科技（2000）創52周高，見0.36元，收報0.36元，升1.41%；澳至尊（2031）創52周高，見0.22元，收報0.22元，升15.18%；新東方－Ｓ（9901）創52周高，見49.75元，收報49.25元，升1.03%；稀美資源（9936）創52周高，見4.64元，收報4.64元，升4.27%。

破底股方面

35隻股份創上市新低，其中十隻包括，奧園（3883）低見0.185元，收報0.187元，跌5.08%；旭輝（0884）低見0.228元，收報0.24元，無升跌；中駿集團（1966）低見0.218元，收報0.219元，跌3.1%；先機企業集團（0176）低見0.013元，收報0.013元，跌13.33%；恒嘉融資租賃（0379）低見0.063元，收報0.063元，跌5.97%；北方礦業（0433）低見0.093元，收報0.103元，跌3.74%；聖馬丁國際（0482）低見0.07元，收報0.077元，跌14.44%；中國高精密（0591）低見0.173元，收報0.18元，跌2.7%；高山企業（0616）低見0.4元，收報0.4元，跌12.09%；海峽石油化工（0852）低見0.1元，收報0.103元，跌20.77%。

22隻股份創52周低，其中十隻包括，中遠海發（2866）低見0.82元，收報0.83元，無升跌；澳優（1717）低見2.8元，收報2.86元，升2.14%；COSMOPOL INT'L（0120）低見0.92元，收報0.94元，跌7.84%；中國誠通發展集團（0217）低見0.078元，收報0.082元，跌7.87%；金利來集團（0533）低見0.99元，收報1元，無升跌；金地商置（0535）低見0.29元，收報0.295元，無升跌；中國稀土（0769）低見0.37元，收報0.375元，無升跌；利亞零售（0831）低見0.68元，收報0.7元，跌1.41%；華發物業服務（0982）低見0.1元，收報0.1元，跌2.91%；中渝置地（1224）低見1.3元，收報1.3元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，天成控股（2110）創上市新低，見0.019元，收報0.033元，升65%；正道集團（1188）收報0.018元，升38.46%；萊蒙國際（3688）收報0.62元，升30.53%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.043元，升30.3%；順龍控股（0361）收報0.065元，升30%；中國萬桐園（6966）收報0.5元，升25%；盛良物流（8292）收報0.098元，升24.05%；PACIFIC LEGEND（8547）收報0.243元，升23.98%；丘鈦（1478）收報3.8元，升20.63%；國際商業結算（0147）收報0.084元，升20%。

下跌異動股，包括，海鑫集團（1850）創上市新低，見0.53元，收報0.6元，跌29.41%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.139元，跌24.86%；弘陽地產（1996）創上市新低，見0.113元，收報0.113元，跌23.13%；海峽石油化工（0852）創上市新低，見0.1元，收報0.103元，跌20.77%；金威醫療（8143）收報0.12元，跌20%；世大控股（8003）收報0.47元，跌18.97%；鼎石資本（0804）收報0.15元，跌18.92%；威訊控股（1087）收報0.38元，跌18.28%；亞洲資源（0899）收報0.081元，跌17.35%。

 

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