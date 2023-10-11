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施永青：樓市蕭條將是受害人多得益人少 倘政府救市不力會被市民怪責

政商界連日吹風，呼籲政府出招「減辣」、「撤辣」。中原集團主席施永青再在旗下媒體撰文，以「樓價回落值得高興嗎？」為題，解釋要求政府為樓市「撤辣」的原因。

文中提到，如果本港經濟持續增長，市民收入不斷上升，而政府又有辦法透過土地供應增加，樓價有序地回落的話，當然是一件好事。惟本港現時經濟疲軟，如果政府仍不出招紓緩樓價下跌，香港很大機會令香港出現資產貶值，信貸收縮，甚至經濟衰退。

文中又指，香港有五成多一點的人持有自住物業，餘下的人之中，亦有三成是公屋居民，樓價下跌亦不會為他們帶來甚麼直接得益。能真正因樓價下跌而可以置業的人，不足香港人口的兩成，可見得益者相對不多。

施永青表示，樓價下跌遏抑港人的投資意欲，令一二手市場的交投量大減。小業主套現困難，不敢貿然換樓；發展商眼見庫存上升，亦不敢增持土地，導致政府的賣地收入大減，財政出現赤字。若情況沒法扭轉，就可能出現公務員要減薪，基層要削減福利的情況。

施續稱，樓市低迷會影響一連串相關行業，很多人可能收入減少，甚或弄致失業，樓市步入蕭條期，社會上將會是受害人多，得益人少。「政府若是危機意識不足，不在樓市還有得救的時候出手扶持，一旦跌勢形成，那就可能會欲救無從，或者成效不彰。連累政府亦會被市民怪責。」

 

 

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