明報記者 陳偉燊

內企貸款息3厘 爭更低成本

他說，煤氣公司在港業務很平穩，但是內地的業務則會受到政策影響，在推進業務發展時，碰正加息周期，因此集團會透過發行綠色債券，取得較廉宜的融資。雖然綠債息率已夠便宜，然而亦會因應市場息口上升以致息率受到影響。參考企業在內地的借貸息率約為3厘左右，相對較低下，他說，他們還可以透過和中央企業展開合作項目，有望爭取成本便宜些的資金。

儘管現時該集團有別於過往及前管理層長期的做法，減派紅股甚至停派，但是黃維義強調，若要支持業務長期持續發展，不能夠只顧長期派紅股而令到企業發展受到影響。將來是否恢復派發，則要視乎當時的業務營運情况而定。

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