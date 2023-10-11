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【專訪】煤氣黃維義：公司發展需錢 無可能長期送紅股

【明報專訊】中華煤氣（0003）自2020年初派發紅股減半，並於2022年中停送紅股，維持過去11年同一派息水平以來，長情股東大感失望，股價一直反覆尋底（見圖）。常務董事黃維義接受本報訪問時不諱言，他也試過在家住的屋苑內碰到住客，被人問到關於將來公司會否再派紅股的問題。但是他指出：「公司若要發展便要錢，沒有可能長期十送一（紅股）」，因此他們亦要因應業務發展及市况停止派紅股。

明報記者 陳偉燊

內企貸款息3厘 爭更低成本

他說，煤氣公司在港業務很平穩，但是內地的業務則會受到政策影響，在推進業務發展時，碰正加息周期，因此集團會透過發行綠色債券，取得較廉宜的融資。雖然綠債息率已夠便宜，然而亦會因應市場息口上升以致息率受到影響。參考企業在內地的借貸息率約為3厘左右，相對較低下，他說，他們還可以透過和中央企業展開合作項目，有望爭取成本便宜些的資金。

儘管現時該集團有別於過往及前管理層長期的做法，減派紅股甚至停派，但是黃維義強調，若要支持業務長期持續發展，不能夠只顧長期派紅股而令到企業發展受到影響。將來是否恢復派發，則要視乎當時的業務營運情况而定。

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