調查發現截至今年年中，千萬富翁淨資產總值中位數為1600萬元，較去年底的1650萬元亦有稍為回落；今年流動資產中位數為450萬元，較去年底的550萬元跌18.2%。

被問到為何流動資產中位數跌幅較淨資產總值跌幅大，李貴莊回應調查於今年4至6月進行，當時樓市正處於升勢且仍有正回報，相反港股股市跌幅較為嚴重，恒指由1月27日的高位到6月份大跌15%至18%，而其中受港人青睞的中概股亦於同期暴瀉近兩成，拉低其流動資產中位數。

報告亦指出截至今年年中，千萬富翁的流動資產配置分佈，其現金配置比例為46%，較去年底跌9個百分點；股票配置比例為三成，較去年底略升2個百分點；基金配置比例達19%，較去年底升7個百分點；債券比例為3%，較年底跌2個百分點。

於截至今年年中的千萬富翁投資組合方面，受訪者於截至2023年年中，各資產類型的渗透率較去年年底亦全線增加，升幅較顯著的分別為基金，較去年底升15%，債券則較去年底升9%。

李貴莊解釋指，香港股市於1月份時表現不俗，帶動本地投資氣氛，而今年首三個月中國股票基金及亞太區平衡基金，均錄得淨流入，而債券收益率於今年首半年錄得4.5厘收益率，加上投資者亦加息周期見頂，因此對上述投資產品感到興趣。

該調查報告去於年10月至12月及今年4月至6月進行電話調查，各分別訪問超過1700名年齡介乎21至79歲之香港居民。其調查亦發現，千萬富翁佔全港相關年齡人口約7%，即每約14個相關年齡香港人就有1位千萬富翁。

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