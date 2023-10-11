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花旗：香港今年千萬富翁40.8萬人 連跌3年 

花旗銀行公布「香港千萬富翁調查報告2022/2023」，截至6月份數據推算，香港「千萬富翁」（指同時擁有淨資產總值達1000萬元或以上、至少100萬元流動資產總值）人數連跌三年，由2020年的51.5萬人，跌至今年的40.8萬人，較去年底的41萬人略跌；香港花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，千萬富翁人數連跌三年主要原因在於大環境因素影響，令恒指及中原城市領先指數（CCL）於2020年12月至今年6月間，分別跌31%及6%。

調查發現截至今年年中，千萬富翁淨資產總值中位數為1600萬元，較去年底的1650萬元亦有稍為回落；今年流動資產中位數為450萬元，較去年底的550萬元跌18.2%。

被問到為何流動資產中位數跌幅較淨資產總值跌幅大，李貴莊回應調查於今年4至6月進行，當時樓市正處於升勢且仍有正回報，相反港股股市跌幅較為嚴重，恒指由1月27日的高位到6月份大跌15%至18%，而其中受港人青睞的中概股亦於同期暴瀉近兩成，拉低其流動資產中位數。

報告亦指出截至今年年中，千萬富翁的流動資產配置分佈，其現金配置比例為46%，較去年底跌9個百分點；股票配置比例為三成，較去年底略升2個百分點；基金配置比例達19%，較去年底升7個百分點；債券比例為3%，較年底跌2個百分點。

於截至今年年中的千萬富翁投資組合方面，受訪者於截至2023年年中，各資產類型的渗透率較去年年底亦全線增加，升幅較顯著的分別為基金，較去年底升15%，債券則較去年底升9%。

李貴莊解釋指，香港股市於1月份時表現不俗，帶動本地投資氣氛，而今年首三個月中國股票基金及亞太區平衡基金，均錄得淨流入，而債券收益率於今年首半年錄得4.5厘收益率，加上投資者亦加息周期見頂，因此對上述投資產品感到興趣。

該調查報告去於年10月至12月及今年4月至6月進行電話調查，各分別訪問超過1700名年齡介乎21至79歲之香港居民。其調查亦發現，千萬富翁佔全港相關年齡人口約7%，即每約14個相關年齡香港人就有1位千萬富翁。

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