恒指今早高開292點，高位升357點，低位升224點，高低波幅133點。金融、非必需消費品、通訊服務股推動大市。上升股份比例為37.74%，下跌為26.53%，無升跌為35.72%。

恒指收市升228點或1.29%，報17893點，大市成交金額887億元，較上日增加11.44%，是9月22日1018.47億元成交後最多；國指升80點或1.33%，報6132點。恒生科技指數收報3952點，升2.01%。

藍籌股成交金額441.09億元，佔大市成交49.72%；科指成份股成交金額239.5億元，佔大市成交27%；國指成份股成交金額362.84億元，佔大市成交40.9%。

24隻雙櫃台股，總成交0.68億元人民幣，相當於約0.73億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額減少17.5%，至86.7億元，佔大市成交9.76%。牛熊證成交金額35.77億元，減少27.6%；窩輪成交金額50.93億元，減少8.54%。

騰訊（0700）、美團（3690）、匯控（0005）貢獻恒指較多。中移動（0941）、招商銀行（3968）、銀娛（0027）拖累大市。

藍籌62隻升，16隻下跌，2隻無升跌。舜宇（2382）升12.23%，收報59.2元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌2.81%，收報6.92元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報59.2元，升12.23%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報35.55元，跌4.56%。

恒指升穿20天線(17702.95點)。科指升穿20天線(3897.11點)，受制於250天線(3988.35點)。

北水南下合計淨流入13.33億元，較上日減少78.59%，連續第7日流入，累計流入236.05億元，對上一次連續7日淨流入是8月29日。南水北上合計淨流出3.9億元人民幣，較上日減少92.87%，連續第4日流出，累計流出183.17億元。

三大指數即日表現

恒指曾升最多2.03%，高見18022.45點，是9月25日18046.89點後最高。收市報17893.1點，是9月22日後收市新高，當日報18057.45點。連升5日，累計升697.26點，對上一次連升5日是7月14日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月4日。

科指曾升最多2.85%，高見3985.2點，是9月22日3997.33點後最高。收市報3952.5點，是9月22日後收市新高，當日報3991.33點。連升5日，累計升200.08點，對上一次連升5日是6月15日。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是10月3日。

國指曾升最多2.11%，高見6180.39點，是9月29日6191.27點後最高。收市報6132.87點，是9月29日後收市新高，當日報6148.33點。連升5日，累計升250.19點，對上一次連升5日是7月14日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月4日。

午後消息股表現

中海油（0883）已償付一隻美元債券。收報13.66元，升1.04%。

嚐‧高美（8371）：第四季新開兩家Que餐廳。收報1.4元，無升跌。

益美國際（1870）進軍廣東、山東省售電業務 已取得廣東許可牌照。收報1.1元，升1.85%。

今早及隔晚消息股表現

小鵬（9868）內部反腐 採購部負責人停職。收報66.2元，升2.72%。

國泰（0293）EGM決議贖回優先股 結果於港交所收市後公告。收報8.09元，升0.5%。

嗶哩嗶哩（9626）冀日活躍用戶數倍增。收報111.8元，升5.27%。

東方證券（3958）保薦IPO項目暫緩。收報3.79元，跌2.82%。

邁越科技（2501）上市，定價1.18元，收市報1.63元，升38%。

幸福控股（0260）最快今日公布業績。停牌。

中鐵建（1186）中標澳門輕軌東線北段工程涉31.9億人幣。收報4.53元，升0.89%。

港科探索（1137）：9月份日均訂單總商品交易額按月跌5%至2300萬。收報3元，跌0.66%。

潤地（1109）上月賣樓跌13%，龍湖合同銷售挫25%。收報30.6元，升2%。

中國金融監管總局：擴汽車消費，降消費金融成本。汽車股普遍上升，吉利（0175）收報9.1元，升0.66%。比亞迪（1211）收報241.2元，升1.94%。長城汽車（2333）收報9元，無升跌。小鵬（9868）收報66.2元，升2.72%。五菱（0305）收報0.57元，升3.64%。理想汽車（2015）收報137.4元，升3.46%。蔚來（9866）收報68.9元，升5.59%。零跑（9863）收報32.85元，跌9%。恒大汽車（0708）收報0.51元，升18.6%。

IMAX中國（1970）私有化未獲法院會議通過。收報7.7元，跌3.75%。

永嘉（3322）1.1億元賣Champion存貨及專營店資產予百麗。收報0.149元，無升跌。

建滔（0148）附屬向碧桂園發出償債書討15.98億元欠款，料錄減值虧損。收報17.42元，跌0.91%。

和諧汽車（3836）成比亞迪第二家代理商。收報0.74元，升5.71%。

匯豐料黃金周澳門賭收近67億元，10月全月賭收逼近200億元。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報5.98元，跌0.99%。美高梅中國（2282）收報10.38元，跌1.14%。澳博（0880）收報2.91元，跌1.02%。永利澳門（1128）收報7.43元，升1.36%。銀河娛樂（0027）收報45.8元，跌0.76%。金沙中國（1928）收報22.6元，跌0.44%。

早前大手減持公司股份，李長江辭任碧桂園服務（6098）執董兼總裁。收報7.43元，升2.48%。

滄港鐵路（2169）擬3年斥1.8億人幣升級鐵路線，增運力1500萬噸。收報10.68元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，達勢股份（1405）創上市新高，見76.75元，收報74.7元，升6.79%；康耐特光學（2276）創上市新高，見6.7元，收報6.54元，跌0.76%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見102.55元，收報102.55元，升0.05%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見162.05元，收報162.05元，升0.03%；新東方（9901）創52周高，見49.75元，收報49.25元，升1.03%；新焦點（0360）創52周高，見0.125元，收報0.125元，升5.93%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；錦藝集團控股（0565）創52周高，見0.425元，收報0.39元，升83.96%；中國環境資源（1130）創52周高，見0.064元，收報0.054元，升10.2%；萬保剛集團（1213）創52周高，見0.54元，收報0.54元，升1.89%；建橋教育（1525）創52周高，見4.32元，收報4.16元，跌1.65%；晨訊科技（2000）創52周高，見0.37元，收報0.365元，升2.82%；澳至尊（2031）創52周高，見0.22元，收報0.217元，升13.61%；VISION DEAL-Z（7827）創52周高，見9.9元，見52周低9.9元，收報9.9元，無升跌。

破底股方面

42隻股份創上市新低，其中十隻包括，德信服務（2215）低見2.2元，收報2.37元，跌1.66%；奧園（3883）低見0.185元，收報0.187元，跌5.08%；旭輝（0884）低見0.228元，收報0.246元，升2.5%；SOHO中國（0410）低見0.86元，收報0.88元，升1.15%；中駿集團（1966）低見0.218元，收報0.225元，跌0.44%；捷榮國際（2119）低見0.64元，收報0.65元，跌5.8%；譚仔國際（2217）低見1.26元，收報1.26元，跌3.82%；鈞濠集團（0115）低見0.132元，收報0.145元，無升跌；先機企業集團（0176）低見0.013元，收報0.013元，跌13.33%；延長石油國際（0346）低見0.395元，收報0.415元，跌6.74%。

58隻股份創52周低，其中十隻包括，依波路（1856）低見1.9元，收報1.9元，無升跌；中遠海發（2866）低見0.82元，收報0.83元，無升跌；BOSSINI INT'L（0592）低見0.202元，收報0.208元，升2.46%；澳優（1717）低見2.8元，收報2.9元，升3.57%；大生地產（0089）低見2.9元，收報2.92元，跌1.02%；COSMOPOL INT'L（0120）低見0.92元，收報0.94元，跌7.84%；漢國置業（0160）低見1.65元，收報1.65元，跌2.94%；德祥地產（0199）低見0.67元，收報0.68元，跌4.23%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.78元，收報0.78元，無升跌；中國誠通發展集團（0217）低見0.078元，收報0.08元，跌10.11%。

異動股

上升異動股，包括，錦藝集團控股（0565）創52周高，見0.425元，收報0.39元，升83.96%；天成控股（2110）創上市新低，見0.019元，收報0.03元，升50%；正道集團（1188）收報0.019元，升46.15%；寶積資本（8168）收報0.157元，升33.05%；大中華控股（0021）收報0.105元，升32.91%；佳民集團（8519）收報0.047元，升30.56%；環球實業科技（1026）收報0.135元，升28.57%；中國服飾控股（1146）收報0.051元，升27.5%；TOPSTANDARDCORP（8510）收報0.028元，升27.27%；銳信控股（1399）收報0.235元，升27.03%；龍皇集團（8493）收報0.138元，升26.61%。

下跌異動股，包括，金威醫療（8143）收報0.107元，跌28.67%；海鑫集團（1850）創上市新低，見0.53元，收報0.63元，跌25.88%；偉俊集團控股（1013）創上市新低，見0.024元，收報0.026元，跌25.71%；拉近網娛（8172）收報0.046元，跌23.33%；中國數字視頻（8280）平上市低位0.02元，收報0.02元，跌23.08%；嘉鼎國際集團（8153）創上市新低，見0.07元，收報0.072元，跌18.18%；海峽石油化工（0852）創上市新低，見0.1元，收報0.107元，跌17.69%；世大控股（8003）收報0.48元，跌17.24%；迪信通（6188）見52周低1.72元，收報1.72元，跌16.91%；中國智能健康（0348）收報0.058元，跌15.94%；信懇智能（1967）創上市新低，見0.475元，收報0.48元，跌15.79%。

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