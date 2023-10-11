她指出，在疫情前菲律賓屬於澳門海外客源的重要市場，來自菲律賓旅客訪澳恢復速度理想，截至九月累計有19.7萬人次，冀與菲律賓形成雙向客源互送，並稱目前國際客源恢復表現理想，明年將重點加強海外宣傳以及與航空公司及灣區合作。

此外，澳門六大博彩企業正著手開設海外銷售辦事處。當中新濠博亞（美：MLCO）宣布於在菲律賓馬尼拉開設首個海外辦事處。新濠博亞娛樂首席營運總監大衛·西斯克在當地表示，還將於香港、新加坡及塞浦路斯開設銷售辦事處。

其他報道

恒指收市升228點 成交兩周最多 北水流入減78% 邁越上市升38%

國泰暫停營運往返香港至特拉維夫的所有航班

眾安歡迎私隱專員公署肯定 視察報告可供同業參考

港人對內地醫療需求增 保誠與內地醫院聯網免找數

內地知名打假人王海揭國企向女童轉帳近6億 涉巨額國有資產流失

中海油已償付一隻美元債券

中證監：將適時推出資本市場支持高水準科技自立自強措施

央視：中汽協9月汽車銷量按年升9.5%

花旗料明年減息6次 美息將減至4.25厘

花旗：香港今年千萬富翁人數為40.8萬人 連跌3年

【專訪】煤氣：循輕資產發展 拓財源 減持兩項目套現逾億美元 擬支援氫能運輸

【專訪】煤氣黃維義：公司發展需錢 無可能長期送紅股

【有片：埋身擊】歐元兌美元仍反覆偏軟 現階段應維持高估策略

施永青：樓市蕭條將是受害人多得益人少 倘政府救市不力會被市民怪責

益美國際進軍廣東、山東省售電業務 已取得廣東許可牌照

半日沽空金額增15% 盈富沽空增72%

嚐‧高美：第四季新開兩家Que餐廳

恒指半日升254點 曾升穿18000點 科指受制250天線

一部iPhone平均可用多少年？最新研究報告有答案

小鵬內部反腐 採購部負責人停職

國泰EGM決議贖回優先股 結果於港交所收市後公告

瑞穗料日圓跌勢未止 明年貶至155

波音上月737 MAX飛機交付量創2年來新低