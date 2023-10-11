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澳門旅遊局：國際旅客比例回升至5%  新濠在菲、星設辦事處吸海外客

澳門自疫情後重新恢復開關並撤銷旅遊限制後，正力谷國際旅客訪澳市場。澳門旅遊局局長文綺華在菲律賓參與活動時接受澳門媒體訪問時表示，目前國際旅客佔訪澳旅客比例約5%，由6月份以來每月約12萬人次，相較疫情前佔比約一成仍有距離。她說，現時全球客流量仍處於復蘇階段，認為現時情況已不錯。隨著外國人經港澳組團往訪大灣區10個城市可以免簽，文綺華說，較早前已和廣東省及香港商討，未來將加強聯合宣傳。

她指出，在疫情前菲律賓屬於澳門海外客源的重要市場，來自菲律賓旅客訪澳恢復速度理想，截至九月累計有19.7萬人次，冀與菲律賓形成雙向客源互送，並稱目前國際客源恢復表現理想，明年將重點加強海外宣傳以及與航空公司及灣區合作。

此外，澳門六大博彩企業正著手開設海外銷售辦事處。當中新濠博亞（美：MLCO）宣布於在菲律賓馬尼拉開設首個海外辦事處。新濠博亞娛樂首席營運總監大衛·西斯克在當地表示，還將於香港、新加坡及塞浦路斯開設銷售辦事處。

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