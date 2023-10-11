投資委員會早前委託香港理工大學應用社會科學系研究香港虛擬資產投資者常見的投資決策及心態，調查顯示投資者追求「思考捷徑」，容易高估自己的投資觸覺及對市場資訊的掌握。
根據理大的調查，投資者常見的慣性思考捷徑包括可得性（Availability、即投資者傾向於依賴現成、容易回憶、熟悉度高的資訊）；錨定（Anchoring，即投資者過度重視過往資訊，如首次發行價格；過度自信（Overconfidence，即投資者高估自己能力並盲信能夠跑贏大市)）等。
投委會亦於今年6至7月進行「零售投資者研究2023」，有8%受訪的零售投資者過去一年曾投資虛擬資產及相關產品，較2019年的1%及2021年的6%呈現上升趨勢。此外，調查顯示，96%的虛擬資產投資者均表示知道《虛擬資產交易平台監管制度》，但約四分之三受訪的虛擬資產投資者稱，投資虛擬資產是為了追求短線回報、認為虛擬資產是投資趨勢和擔心錯失投資機會，反映投資者需將已掌握的知識，應用在改善及檢視理財行為和態度，從而作出明智投資決定。
投委會總經理李婉秋指出，JPEX事件後，將會針對投資者行為及態度加強教育，明年將推出沉浸式項目，亦會增加講座等，希望加強訊息傳播。她又指，證監會發放更多虛擬資產交易平台申請牌照名單，加強透明度，但提醒投資者需小心查閱名單，申請當中的平台取得牌照前仍未受監管。
理大應用社會科學系於去年10月至11月以問卷形式，訪問501位香港虛擬資產投資者，年齡介乎18至69歲；投委會的「零售投資者研究2023」於今年6月至7月以面對面訪談形式，訪問約1000位年齡介乎18歲至69歲、於過去12個月曾持有或交易任何金融產品的的零售投資者。
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