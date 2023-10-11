根據理大的調查，投資者常見的慣性思考捷徑包括可得性（Availability、即投資者傾向於依賴現成、容易回憶、熟悉度高的資訊）；錨定（Anchoring，即投資者過度重視過往資訊，如首次發行價格；過度自信（Overconfidence，即投資者高估自己能力並盲信能夠跑贏大市)）等。

投委會亦於今年6至7月進行「零售投資者研究2023」，有8%受訪的零售投資者過去一年曾投資虛擬資產及相關產品，較2019年的1%及2021年的6%呈現上升趨勢。此外，調查顯示，96%的虛擬資產投資者均表示知道《虛擬資產交易平台監管制度》，但約四分之三受訪的虛擬資產投資者稱，投資虛擬資產是為了追求短線回報、認為虛擬資產是投資趨勢和擔心錯失投資機會，反映投資者需將已掌握的知識，應用在改善及檢視理財行為和態度，從而作出明智投資決定。

投委會總經理李婉秋指出，JPEX事件後，將會針對投資者行為及態度加強教育，明年將推出沉浸式項目，亦會增加講座等，希望加強訊息傳播。她又指，證監會發放更多虛擬資產交易平台申請牌照名單，加強透明度，但提醒投資者需小心查閱名單，申請當中的平台取得牌照前仍未受監管。

理大應用社會科學系於去年10月至11月以問卷形式，訪問501位香港虛擬資產投資者，年齡介乎18至69歲；投委會的「零售投資者研究2023」於今年6月至7月以面對面訪談形式，訪問約1000位年齡介乎18歲至69歲、於過去12個月曾持有或交易任何金融產品的的零售投資者。

其他報道

全日沽空金額減9% 盈富沽空減65% 安碩恒指ETF增1633倍

澳門旅遊局：國際旅客比例回升至5% 新濠在菲、星設辦事處吸海外客

恒指收市升228點 成交兩周最多 北水流入減78% 邁越上市升38%

國泰暫停營運往返香港至特拉維夫的所有航班

眾安歡迎私隱專員公署肯定 視察報告可供同業參考

港人對內地醫療需求增 保誠與內地醫院聯網免找數

內地知名打假人王海揭國企向女童轉帳近6億 涉巨額國有資產流失

中海油已償付一隻美元債券

中證監：將適時推出資本市場支持高水準科技自立自強措施

央視：中汽協9月汽車銷量按年升9.5%

花旗料明年減息6次 美息將減至4.25厘

花旗：香港今年千萬富翁人數為40.8萬人 連跌3年

【專訪】煤氣：循輕資產發展 拓財源 減持兩項目套現逾億美元 擬支援氫能運輸