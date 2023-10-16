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安踏購MAIA ACTIVE 75% 早市曾升4%

安踏事隔三年再收購，今日開市前披露收購國產瑜伽運動品類MAIA ACTIVE的75%股權，早市曾高見93.45元，或升4%，暫報91.25元。

MAIA ACTIVE 成立於2016年，卻極速上位，加上內地以往女性運動服賽道競爭不多，故MAIA ACTIVE 創立時間不長，內地卻不時將之與國際瑜伽大牌lululemon比較。

安踏在2018年牽頭成立財團，出資約46.4億歐元（約411.7億港元）收購Amer Sports，當時財團成員便包括lululemon創辦人Chip Wilson及騰訊（0700）。而僅僅在不足五年，安踏便計劃將Amer Sports分拆上市，最新傳出明年初Amer Sports將於美國上市，估值最多達780億元。

雖然MAIA ACTIVE尚在起步階段，但過往融資亦星光熠熠，包括其C輪融資獲百麗國際獨家戰略投資，B輪則獲華創資本投資。

今次安踏正式收購國產瑜伽運動品MAIA ACTIVE亦被視為瞄準女性運動市場發力，補充旗下女性業務之舉。

據MAIA ACTIVE創辦人王佳音此前接受內媒訪問時提到，MAIA ACTIVE在2022年總銷售額達5億元，實現全面盈利。品牌在中國一、二線城市核心商圈已有32家門店，5家待開門店。2023年5月，MAIA ACTIVE更推出兒童產品線mini maia active。

 

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