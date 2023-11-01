香港科技探索（1137）旗下 HKTVmall 宣布，今年11月2日至12月31日舉行超大型市場營銷推廣活動，以「阿媽都話正 全民大派$3,000」為主題，向全港每個符合資格的市民之 HKTVmall 帳戶派發總值不少於3000元現金券。客戶只要購物滿指定金額，並輸入指定優惠碼，即可享折扣優惠。
是次為 HKTVmall 繼 2015年後再度透過港鐵進行大型線下宣傳，廣告投資超過6500萬元，料派出多達3億元現金券。
HKTVmall 聯同 50 位來自不同界別的真實「阿媽」客戶合作宣傳今次的超大型推廣活動，其中包括KOL、社會名人及其他真實用戶等，相關廣告於 11 月起覆蓋 58 個港鐵站月台，共超過 3,120 張廣告牌。HKTVmall 同時在 23 列港島綫列車車廂中展示廣告，加強宣傳最新的 Everuts 海外代購服務。
現金券適用的產品類別涵蓋各類日常必需品及生活百貨，包括：超級市場、個人護理、化妝護膚、運動用品、時尚配飾、廚房電器等應有盡有，以及不同商戶專用的現金券及商戶實體門市現金券。除了 HKTVmall 的現有客戶，市民只需於 HKTVmall 手機應用程式註冊帳戶並綁定住宅地址，即可獲取一組專屬現金券，盡享HKTVmall 豐富多彩的購物體驗。
i. HKTVmall 現金券：現金券由 HKTVmall 派發，面值分別為 HK$100、HK$50 及 HK$30，覆蓋多達 32 個產品類別，除了深受客戶歡迎的急凍肉類及海鮮、家居清潔用品、保健品、護膚品、隱形眼鏡及香水等產品外，亦包括 HKTVmall 其他創新服務，例如街市即日餸、Everuts 海外代購、直送澳門 / 英國 / 澳洲等。
ii. 商戶現金券：每個帳戶均可獲得共 17 張由 HKTVmall 商戶官方旗艦店贊助的現金券，面值高達 HK$300。HKTVmall 特意與不同類別的商戶合作，為客戶提供豐富的購物選擇。
iii.商戶實體門市現金券：除了網購優惠，HKTVmall更鼓勵客戶到商戶的實體門市購物，首次與超過80個商戶合作推出「商戶實體門市現金券」。於推廣期內，客戶到指定商戶門市及出示HKTVmall商戶實體門市現金券活動專頁，即可享有優惠。
領取現金券的方法非常簡單，只需於 HKTVmall 手機應用程式綁定住宅地址即可。系統已為HKTVmall 現有客戶自動綁定帳戶的常用地址，客戶無須額外登記。而新客戶則可透過下列兩個步驟綁定地址：
1. 下載及開啟 HKTVmall 手機應用程式，進入活動專頁
2. 輸入住宅地址，成功綁定後即可領取專屬 HKTVmall 現金券
客戶領取現金券後可立即使用，選購相關產品並放入購物車中，結帳時選擇已綁定的住宅地址作為收貨地址，並直接輸入現金券優惠碼即可享用相關優惠。
其他報道
澳門10月賭收增400% 勝預期 回復至2019年同期74%
HashKey今正式推虛資交易所APP 總交易量累計逾6億美元
於ZA Bank開立營運賬戶 OKX香港：有助申請VATP牌照
「股神」拍檔芒格看好未來20年中國前景 讚比亞迪是「巨大的財富」
OneDegree推家電保養保險 每年保障額最高4萬 自負額每次500元
壽司郎首推無刺身「齋壽司飯」 今日起推$40下午茶 享「壽司+麵食」
新世界EGM文件披露已出售協盛 負責興建柏傲莊III 預告需聘新創建提供機電
曾伙JPEX等搞虛擬資產 協同通信：莊天任辭任聯席CEO 終止開拓虛擬資產業務