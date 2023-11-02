公告指，儘管疫情造成了重大影響，但集團的業務仍表現出良好韌性，截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度分別錄得純利1.241億元人民幣（下同）、3.399億元及4930萬元，並於相應年度分別產生正經營活動所得現金5.71億元、8.562億元及6.842億元。

除優化品牌組合及穩定擴大集團的餐廳網絡，其中集團的餐廳總數由截至2019年底336間增加至截至2022年底556間，集團亦已加大其資本投資力度，包括投資於上游供應鏈及中國各地的中央廚房，以提高供應及生產能力並加強信息技術能力，使其能夠在疫情後復甦中充分發揮優勢。

隨著疫情的影響終於消退，集團的業務得以恢復，截至今年6月底的純利按年增285.1%至2.222億元。集團將繼續透過擴大其餐廳網絡及投資於供應及生產能力，尋求可持續的有機增長。

鑒於集團的財務表現強勁，董事會認為股份近期成交價並未反映其內在價值。董事會認為，建議股份購回彰顯出公司對其長期業務前景的信心，最終使公司受益，從而為股東創造整體價值。

儘管進行建議股份購回，公司仍致力採取嚴謹的資本分配策略，以在投資未來增長及股東回報之間取得平衡。

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