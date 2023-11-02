澳門公布10月份賭收創疫情以來最高單月水平後，大行發表報告跟進。花旗指，11月份受惠於第70屆格蘭披治大賽，酒店預訂已經相當於超過九成入住率，但是由於11月份向來相對較淡，因此料博彩收入有160億澳門元（下同），按月減少17.95%。瑞銀更估計，11月份澳門日均賭收仍然可達5.1億元。這意味當地全月賭收會達到153億元，按月減少21.54%。
匯豐的報告指，11月份格蘭披治大賽已售出逾八成門券，酒店預訂情況踴躍，料連同MGS澳門休閒科技展及峰會及美食節舉行，會刺激旅客需求。富瑞則指，最近了解過，內地旅客預訂日航及全日空機票及團客的反應欠佳，料澳門市場仍會是內地旅客海外遊的首選地，但是在大行調高濠賭股盈利預測，股價未能夠跟上。高盛則預期，永利澳門（1128）及銀河娛樂（0027）的市場佔有率會有所上升，相對新濠博亞（美：MLCO）及美高梅中國（2282）的市佔率相對減少，但是銀娛為應付新開業的澳門萊佛士之人手需求，要面對成本上升的情況。
濠賭股今日表現乏善足陳，新濠國際跌幅最大，下跌逾2%，金沙中國（1928）則無升跌，永利澳門（1128）則微升0.29%。反而衛星場股表現較佳，當中勵駿創建（1680）升幅最大，升2.51%；實德環球（0487）亦升1.67%。
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