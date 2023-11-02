澳門公布10月份賭收創疫情以來最高單月水平後，大行發表報告跟進。花旗指，11月份受惠於第70屆格蘭披治大賽，酒店預訂已經相當於超過九成入住率，但是由於11月份向來相對較淡，因此料博彩收入有160億澳門元（下同），按月減少17.95%。瑞銀更估計，11月份澳門日均賭收仍然可達5.1億元。這意味當地全月賭收會達到153億元，按月減少21.54%。