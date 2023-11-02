強泰環保（1395）宣布，獲在集團持股30.48%的控股股東，並由陳進強夫婦及女兒為首的Everbest Environmental Investment Ltd（下稱EEI）通知，與集團主席周安達源為首的潤海集團，在今日訂立股份轉讓契據。據此潤海以2635萬元將手上該集團14%股權出售予EEI。每股作價0.17元，相當於今日收市價0.106元的溢價60.38%。完成交易後，陳進強一方的EEI的持股由原來的30.48%，提升至44.48%，繼續為控股股東及單一最大股東；主席周安達源一方的持股則由原來之20.32%，降至只餘6.32%。
今次買賣雙方的交易價款，陳進強一方的EEI將通過該集團結欠主要股東陳進強的貸款，訂立股份押記，轉以潤海為受益人之形式去支付。完成交易後，周安達源繼續與執行董事陳昆、陳進強夫婦及所屬的EEI和間接控制的Carlton Asia Ltd、兩人之子女即非執行董事陳栢林及陳芳等，均繼續成為一致行動方，該等人士及公司在交易前及後，塊維持在55.45%水平。
陳進強一方的EEI已向證監員會企業融資部執行董事申請，並已獲得尋豁免強制性全面要約收購。該集團預期，今次股東之間股權轉變，不會對營運造成任何重大不利影響。強泰環保今日收報0.106元，無變動亦無成交。
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