今次買賣雙方的交易價款，陳進強一方的EEI將通過該集團結欠主要股東陳進強的貸款，訂立股份押記，轉以潤海為受益人之形式去支付。完成交易後，周安達源繼續與執行董事陳昆、陳進強夫婦及所屬的EEI和間接控制的Carlton Asia Ltd、兩人之子女即非執行董事陳栢林及陳芳等，均繼續成為一致行動方，該等人士及公司在交易前及後，塊維持在55.45%水平。

陳進強一方的EEI已向證監員會企業融資部執行董事申請，並已獲得尋豁免強制性全面要約收購。該集團預期，今次股東之間股權轉變，不會對營運造成任何重大不利影響。強泰環保今日收報0.106元，無變動亦無成交。

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