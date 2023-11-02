路透報道引述三個消息人士指，內地監管機構包括中國外匯交易中心（CFETS）正就10月底的流動性繄縮導致錢荒，觸發短期質押回購息率大幅抽高50%一事，進行調查，並且已經向若干機構，解釋為何會以超高息拆借。據稱，當日在市場推售大量政府債券同時，引發資金市場受壓。
據消息指，監管機構已要求任何當日以極高息拆借的機構，解釋如何進行決策及競購。有交易員及分析員指，在政府債券供應增加，尤其是新批出的1萬億元政府債券推出，正為市場帶來不尋常的流動性壓力，銀行因此有需要在賬目上去結扎平差額，以滿足月尾的監管要求。同時渣打的宏觀策略主管劉潔指，官方亦意圖令流動性趨緊，去遏阻人民幣下滑。
亦有一分析員指，有大量基金公司、經紀及信託公司在本周二搶借資金，以免在大銀行拒借時出現違約情況。有關消息人士指，當時市場對銀根的需求遠大於供應，刺激短息抽高。對每間機構而言，這是理性的決定。但是據他指，到周三時監管機構在一會議上告訴若干機構，提醒不要太情緒化。他不諱言，所有人至今仍猶有餘悸，所有人均寧願作出準備並保搭充裕的流動性。
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