該會指出，今次聯交所提出的GEM改革措施，並不足以解決持份者及整個市場從業員當前面對的挑戰。單是新的替代資格測試可能促使上市申請人花費至少2億元的重大營運支出，因而導致在上市前兩個財政年度中產生至少1億元的巨大虧損，這可能令申请人卻步。新的措施亦未能解決高成本、不確定性和冗長的審批程序等導致許多潛在上市申請人不敢在創業板上市。

該會倡議，GEM需要透明、精簡、有效率且有明確時限的審查流程，並在過程中排除主觀批判。同時，亦建議全面重新評現有之評估經營現金流上市要求，並且將重點擴展到科技及科研公司以外的領域，同時解決中小企業在創業板上市面對的重大障礙。其更提出，考慮到疫情對經濟的不利影響，全面重新評現有之估經營現金流上市要求，可將合理的利潤要求測試，納入替代資格標準，這可讓具有合理盈利能力水平，但未能達到現行的營運現金流或收入要求的中小企業申請上市。

其更強烈建議採取更全面的改革措施，解決中小企業在創業板上市面對的重大障礙，包括重新評估收購限制以及旨在阻斷逆向收購和現金公司等措施。上述這些障礙這幾年對GEM上市造成巨大負面情緒，進而影響資本市場的整體表現。

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