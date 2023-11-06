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恒指收復50天線 收升302點 成交額創逾1個半月最多 恒大飈15% 三桶油逆市跌

恒指連升3個交易日，日中一度升373點，重上18000點大關，高見18037點，收復50天線，惟始終未能企穩萬八關，收市升302點或1.71%，報17966點，大市成交金額1151億元，較上日增加26.7%，創9月中以來最多。國指升129點或2.14%，報6182點。恒生科技指數收報4098點，升4.09%。

大型科技股向上。阿里巴巴（9988）升2.41%，收報84.85元；騰訊（0700）升3.3%，收報312.6元；美團（3690）升5.59%，收報117.2元；小米（1810）升1.97%，收報15.54元；快手（1024）收報58.7元，升7.12%；京東（9618）升3.78%，收報107元；網易（9999）升1.44%，收報175.6元；百度 （9888）升2.75%，收報108.2元。

中證監支持頭部券商併購重組，中資券商股領漲。國聯證券（1456）收報3.79元，升9.86%；中金（3908）收報13.7元，升7.87%；海通證券（6837）收報4.71元，升4.9%；中信証券（6030）收報16.5元，升5.63%；中國銀河（6881）收報4.3元，升5.91%；光大證券（6178）收報5.64元，升5.03%；招商證券（6099）收報6.79元，升3.98%；國泰君安（2611）收報9.2元，升3.02%。

內房股受捧，碧桂園（2007）公布，首10個月累交付46萬套房，該股收報0.76元，升7.04%；潤地（1109）升3.6%，收報30.25元；萬科（2202）收報8.14元，升7.25%；融創（1918）收報1.83元，升11.59%；世茂集團（0813）收報0.64元，升10.34%；奧園（3883）收報0.188元，升9.94%；旭輝（0884）收報0.244元，升20.79%；恒大（3333）收報0.25元，升15.21%。同系恒大物業（6666）收報0.445元，升8.54%。

石油股逆勢走低，中石化（0386）跌0.73%，收報4.07元；中石油（0857）跌3.44%，收報5.06元；中海油（0883）跌3.03%，收報12.8元。

部分港口航運股午後續跌。中遠海控（1919）收報7.67元，跌4.6%；太平洋航運（2343）收報2.3元，跌1.29%；天津港發展（3382）收報0.52元，跌1.89%；金輝（0137）收報0.65元，跌2.99%；東方海外（0316）收報97.55元，跌3.42%。

國家醫保局正調整創新藥的定價政策，生物醫藥股表現活躍。中生製藥（1177）升5.67%，收報3.54元；藥明生物（2269）升4.48%，收報50.1元；翰森製藥（3692）升0.81%，收報14.86元；四環醫藥（0460）收報0.7元，升4.48%；三生製藥（1530）收報7.48元，升5.35%。

藍籌中以潤啤（0291）表現最好，升6.59%，收報43.7元；新地（0016）跌5.19%，收報80.4元，是跌幅最大的藍籌。

 

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