恒指連升3個交易日，日中一度升373點，重上18000點大關，高見18037點，收復50天線，惟始終未能企穩萬八關，收市升302點或1.71%，報17966點，大市成交金額1151億元，較上日增加26.7%，創9月中以來最多。國指升129點或2.14%，報6182點。恒生科技指數收報4098點，升4.09%。