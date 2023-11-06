匯豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹表示，以往「匯豐尚玉」所提供的服務將於「匯豐卓越理財尊尚」中繼續，並於醫療禮賓、生活旅遊及理才方面推出新服務。

於全新「匯豐卓越理財尊尚」中，於生活旅遊方面，客戶可享超過餐廳餐飲禮品卡及迎賓款待等禮遇；於醫療禮賓服務方面，客戶可享全天候醫生和註冊護士獲得醫療諮詢；於理財方面，投資一定額度可享現金回饋等。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，今年上半年匯豐香港的客戶群中，AUM達100萬美元以上的全新個人客戶數目按年升逾一倍，而當中，逾九成客戶均有使用匯豐的財富管理服務。許長虹亦表示，對今年下半年全新個人客戶數的增長勢頭感到樂觀。

人手方面，滙豐香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管彭淑貞表示，預計全年零售銀行新聘前線人手數目較去年升兩成，而客戶經理新聘人手數目則較去年升七成。

另外，香港區財富管理及個人銀行業務客戶財富管理主管安博哲（Sami Abouzahr）表示，香港市場的確有所轉弱，市場成交量有所降低，儘管外圍經濟環境充滿挑戰，他仍然留意到今年一大筆資金流入到理財產品中。他績指，客戶仍對中國及香港市場感到興趣，而客户會偏好於將其資產投資多元化，如投資予日本及印度等地區，以分散其風險。

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