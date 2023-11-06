深圳市國資委指，如有需要或遭遇極端情況，有充分信心、足夠的資金資源和工具，通過一切可能的市場化、法制化手段幫助萬科積極應對。

上週末傳出萬科於今日下午與金融機構召開線上會議，深圳國資委相關領導、深鐵董事長辛傑及萬科郁亮等將出席。萬科通過線上會議方式，統一與金融機構交流經營情況及近期二級市場債券價格波動事宜。

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