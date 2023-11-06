今日萬科（2202）（深000002）通過線上會議方式，統一與金融機構交流經營情況及近期二級市場債券價格波動情況。據內媒報道，作為大股東的深圳地鐵董事長辛杰回應近期市場傳深圳地鐵計劃減持萬科股份的消息，辛杰聲明，將長期持有萬科股份，沒有任何減持想法及行為。
辛杰表示，「外界傳播的信息是別有用心的，是造謠，請幫我們一起辟謠」，「我們會怎麼支持？會不會買債券？萬科的背後是我們，我們背後是深圳國資，我們將擇機購買萬科公開債。」
至於深圳市國資委不僅在會上表態支持萬科，還提出了具體支持措施。深圳國資委表示、在堅持市場化、法治化的原則下，運用一切可能手段和途徑與萬科共同應對可能風險，包括但不限於通過受讓、合作開發等方式加快推進萬科大型城市更新項目開發建設。
同時，通過協同、合作等方式，提高萬科持有的各類投資性房地產的流動性；配合萬科優化長期股權投資結構；積極組織市屬國有企業市場化方式參與債券認購等工作；積極協調各類金融機構加大對萬科融資的支持力度。
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