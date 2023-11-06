辛杰表示，「外界傳播的信息是別有用心的，是造謠，請幫我們一起辟謠」，「我們會怎麼支持？會不會買債券？萬科的背後是我們，我們背後是深圳國資，我們將擇機購買萬科公開債。」

至於深圳市國資委不僅在會上表態支持萬科，還提出了具體支持措施。深圳國資委表示、在堅持市場化、法治化的原則下，運用一切可能手段和途徑與萬科共同應對可能風險，包括但不限於通過受讓、合作開發等方式加快推進萬科大型城市更新項目開發建設。

同時，通過協同、合作等方式，提高萬科持有的各類投資性房地產的流動性；配合萬科優化長期股權投資結構；積極組織市屬國有企業市場化方式參與債券認購等工作；積極協調各類金融機構加大對萬科融資的支持力度。

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