同時，堅決落實促進金融與房地產良性循環要求，持續完善差別化住房信貸政策，發揮新發放首套房貸利率政策動態調整機製作用，繼續有序拓寬房貸利率自主定價空間，支持城市政府因城施策用好政策工具箱；堅持在市場化法治化軌道上推進金融創新發展，督促金融機構繼續將降低存量房貸利率的成效落實到位，理順增量和存量房貸利率關係，減輕居民利息負擔，支持投資和消費。

此外，央行表示，會推動存貸款利率進一步市場化，堅持用改革的辦法，引導融資成本持續下降。持續釋放LPR改革效能，督促LPR報價行繼續健全報價機制、提高報價質量，增強LPR對實際貸款利率定價的指導性，鞏固企業融資和居民信貸成本下降的成效。

央行將發揮存款利率市場化調整機制重要作用，引導金融機構根據市場利率變化，合理確定存款利率水平，增強支持實體經濟的能力和可持續性。進一步健全利率自律機制，促進金融機構提升自主定價能力，增強金融市場競爭性，有效維護市場秩序。

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