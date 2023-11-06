以數據安全為例，Visa將繼續致力於確保所有機構符合支付卡產業資料安全標準，同時提倡減少對一次性密碼短訊（SMS OTP）進行身份驗證的過度依賴。降低數據價值方面，Visa 積極鼓勵所有使用綁卡支付商戶採用代幣化技術，以降低敏感數據的價值並提高購物過程的整體安全性。

善用數據方面，Visa鼓勵採用 EMV 3-D Secure方案提升電子商貿交易安全，同時要求使用建基風險因素的驗證法（Risk-Based Authentication）實現無縫支付身份驗證。此外，Visa與銀行伙伴合作，以確保有強而有力的交易提示和相關控制措施，讓消費者能夠同時透過自身力量保障支付安全；亦透過與奧運獎牌得主何詩蓓的合作短片系列，加強公眾教育推廣。

Visa香港及澳門區董事總經理梁普寧表示，保障支付安全是Visa的首要任務，致力通過多層安全和保護技術，維持大衆對其支付生態系統的信任。她又稱，透過與香港業界領袖聯手，一定能共建一個更安全的支付環境，為所有人提供無縫的支付體驗。

Visa於過去5年在全球投資700億元，以加強網絡安全和打擊欺詐行為，公司現時擁有超過1,000名專家，全天候保護Visa網絡免受惡意軟件、零時差攻擊和內部系統性威脅。今年1月至6月期間，Visa共應對近2,000宗詐騙案事故，阻止超過5,300萬筆涉嫌詐騙交易，涉及總金額超過2,500億元。

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