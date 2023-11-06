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港半島酒店第三季出租率38% 按季跌4個百分點

經營半島酒店的大酒店（0045）公布第三季營運數據，香港半島酒店出租率由第二季的44%，回落至第三季的38%，但較2022年第三季28%，按年仍升10個百分點。

半島香港平均可出租客房收入在第三季亦回落至2489元，較第二季的2655元回落6.25%，但較2022年第三季1023元升143.3%。第三季平均房租為6603元，較第二季6097元升8.3%，較2022年第三季則按年升81%。

其他亞洲地區的半島酒店第三季的出租率為54%，較第二季跌2個百分點，較2022年第三季則升11個百分點﹔美國及歐洲的半島酒店第三季出租率為56%，較第二季跌2個百分點，較2022年第三季亦跌7個百分點。

至於出租物業方面，住宅第三季出租率達84%，較第二季79%升5個百分點，較2022年第三季升10個百分點﹔商場第三季出租率達88%，較第二季90%跌2個百分點，較2022年第三季跌5個百分點﹔辦公大樓第三季出租率86%，較第二季87跌1個百分點，較2022年第三季跌5個百分點。

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