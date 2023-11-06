在該合作框架下，黑芝麻智能會將於該中心研發高性能車規級芯片，並持續進行研發投入，預計於2027年底前投入共1億美元，並將本地研發團隊擴充至100人。該公司是車規級智能汽車計算芯片及基於芯片的解決方案供應商，包括自動駕駛、智能座艙、先進成像及互聯等。

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