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中海外10月銷售跌20% 融創10月銷售腰斬

內地樓市政策頻發力，惟內房「金九銀十」依然失色，連藍籌內房中海外（0688）今年10月份銷售亦再次轉跌雙位數。中海外公布，十月份合約物業銷售額約250.56億元人民幣（下同），按年下降19.9%，相應的已售樓面面積約107.94萬平方米，按年下降25.8%。

值得留意的是，中海外原在6至8月連續三月錄得合約銷售額下跌，在8月底支持樓市政策，包括一線城市放寬限購後，曾於9月份短暫回升，9月當月合約銷售額為280.71億元，按年錄23%升幅，但不足一月已打回原型，在十月銷售再次告跌。

中海外今年首10個月累計合約銷售額為2640.8億元，按年升13.5%﹔相應的累計已售樓面面積約1140.55萬平方米，按年升6.8%。

截至今年10月底錄得已認購物業銷售約124.46億元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。集團於十月份在長沙、寧波、蘇州、 上海、北京及濟南共收購了七幅地塊，相關土地收購應付的土地出讓金約362.89億元，今年首十個月收購的土地累計應付的土地出讓金約1007.32億元。

另外，民企巨頭融創中國（1918）10月份銷售再腰斬，公司公布，10月份實現合約銷售金額約47.6億元，較2022年10月份的97.5億元，按年跌51.2%。截至今年10月底的首十個月累計合約銷售額為757.8億元，較2022年首十個月的1530.6億元，按年跌50.49%。

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