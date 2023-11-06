網上外賣送遞平台foodpanda表示，通過推出「foodpanda for business」解決方案，以兼顧員工於在家辦公、辦公室加班、公司活動及客戶會議等不同業務需求。企業可善用美食送遞、外賣自取、茶水間供應及到會等一站式企業專屬服務，為各行各業打造新一代膳食福利新景象。
「foodpanda for business」今年上半年的訂單總數量按年大增1.2倍，而商品成交金額亦較去年同期上升70%。方案過去一年的數據顯示，當中的美食津貼訂單增幅升逾80%，茶水間供應及到會服務訂單亦顯著上升，均錄得逾一倍增長。此外，超過一半的企業客戶為金融、科技及顧問法律行業，約60%採用美食津貼。
foodpanda表示，「foodpanda for business」提供靈活多樣的服務，讓各階層、各部門員工都可靈活策劃相應的膳食福利，只需按照個人及場景需求，就可輕鬆訂購各式美食。此外，解決方案特別之處是可以讓客戶訂製菜色或到會服務，例如策劃企業內部員工活動時，可通過「foodpanda for business」客戶管理團隊的協助，與餐廳協作安排餐牌以外的「神秘餐單」，讓員工在辦公室享用與眾不同的用餐體驗。
此外，企業的人力資源部可於「foodpanda for business」後台直接管理員工的餐飲送遞詳情，員工無需提交帳單，可簡化日常報銷流程。
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