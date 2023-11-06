另長和夥拍私募股權公司EQT成立意大利合營公司，將固網及批發性流動電話網絡業務注入的交易，由於須就交割達成或獲豁免之先決條件，尚未完成，因此而根據框架及轉讓協議之條款，投資者已發出通知將就交割達成先決條件之最後截止日期延長三個曆月。因此，EQT方面通知將交割先決條件最後截止日期延長三個曆月至明年2月12日。

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