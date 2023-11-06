根據路透引述歐盟的反壟斷機構提交的檔案顯示，不見得長和（0001）旗下3英國與Vodafone的英國移動網絡合併的交易，觸發競爭上的關注。歐盟因應有關交易，將進行簡易程序去審核有關交易，並定下日子，在12月6日交代決定。
另長和夥拍私募股權公司EQT成立意大利合營公司，將固網及批發性流動電話網絡業務注入的交易，由於須就交割達成或獲豁免之先決條件，尚未完成，因此而根據框架及轉讓協議之條款，投資者已發出通知將就交割達成先決條件之最後截止日期延長三個曆月。因此，EQT方面通知將交割先決條件最後截止日期延長三個曆月至明年2月12日。
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