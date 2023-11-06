該基金由惠理集團固定收益投資聯席投資總監鄭達成管理，他表示：「在高息環境下，面對市場不確定性及風險與日俱增，投資者傾向投資於防守性較佳的貨幣市場基金，這個趨勢在收益率曲線倒掛的情況下更為明顯。惠理美元貨幣基金的策略旨在從這些市場動態中捕捉投資機會。」

基金採取主動且具彈性的配置方針，靈活調整投資組合分布，包括美國國庫券、商業票據、定期存款及短期公司債券，務求讓投資者獲取較可觀的潛在收益時，同步可降低風險。此外，基金結算期較短，便利投資者及時把握可觀的收益率，而無須鎖定資金作固定存款。鑒於基金具有高度靈活性，投資者亦可利用基金作為現金管理工具，當合適機會出現時可靈活調配於股票或固定收益市場。

惠理集團行政總裁黃慧敏表示：「今次推出美元貨幣基金是集團策略之一，從而豐富產品組合，以滿足投資者對低風險收益及資本保值的投資需求。我們亦將推出更多以收入為主的產品，有助投資者能夠把握亞洲不同資產類別的投資機會。」

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