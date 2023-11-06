廣汽（2238）公布10月份營運數據，汽車合計產量按年升1.46%至23.83萬輛，惟按月跌1.60%，今年累計按年減少1.21%至204.25萬輛。銷量方面，汽車合計按年升5.65%至22.44萬輛，按月則跌7.86%，今年累計按年微跌0.92%至201.87萬輛。
其中，新能源汽車產量按年升44.03%至5.35萬輛，按月跌8.99%，今年累計按年升88.24%至45.70萬輛。至於新能源汽車銷量，期內按年升39.24%至4.68萬輛，但按月跌19.3%，今年累計按年升84.8%至44.07萬輛。
其他報道
長和英電訊與Vodafone英國合併 歐盟未見到觸發反競爭關注
foodpanda for business今年上半年上訂單總數按年升1.2倍
深圳地鐵：無減持萬科想法 深國資委：組織債券認購、協調金融機構加大支持萬科融資
匯豐下月起推「匯豐卓越理財尊尚」 取代舊「匯豐尚玉」客戶品牌
HKCMP：GEM新測試措施或增擬上市公司虧損風險 反阻礙上市
恒指收復50天線 收升302點 成交額創逾1個半月最多 恒大飈15% 三桶油逆市跌
證監會梁鳳儀：倘滿足監管問題 或容許散戶參與現貨加密貨幣ETF