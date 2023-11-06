其中，新能源汽車產量按年升44.03%至5.35萬輛，按月跌8.99%，今年累計按年升88.24%至45.70萬輛。至於新能源汽車銷量，期內按年升39.24%至4.68萬輛，但按月跌19.3%，今年累計按年升84.8%至44.07萬輛。

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