X平台用戶Marcus House日前發布貼文，聲稱自己的14 歲長子Alex 患有罕見的「CRB1 視網膜營養不良」眼部疾病，一隻眼睛幾乎失明，另一隻眼睛「理論上幾乎失明」，故希望能夠借助平台力量，從而幫助Alex面對來自生活的挑戰。

馬斯克回應指，Neuralink 正在開發一種視覺晶片，將於數年內準備就緒，現時正等待相關監管部門批准。

馬斯克徵40歲以下志願者 需同意切除少部分頭骨並讓微型晶片植入大腦

此前，美國食品和藥物管理局（FDA）批准了 Neuralink 對其設備進行人體測試，在人腦內植入微型晶片，希望從患者大腦的相關部分收集有用的數據，並將人的思想轉化為電腦可以理解的命令。

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