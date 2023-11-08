moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

何猷龍：對參與泰國開賭持態保守 澳門水舞間明年底重開

早年日本部署開賭，吸引一眾博彩企業到當地物色機會，個別有部署參與當地市場的博企，最終退出。在傳出泰國開賭後，新濠博亞（美：MLCO）主席何猷龍較早前出席分析員會議回應提問時指，基於日本的經驗，他們會保守地去看待。當前他們會著手去分析及評估當地機會，但是會先著力去交出成績及減債，並且回饋股東為先。

何猷龍稱，他們已經留意泰國部署開賭帶來的機會很多年，但是基於參與日本開賭的不太良好的經驗，會對泰國的機會保守地去看當地的機會。現時他們所見，泰國已經成立另一個委員會去處理開賭事宜，集團會繼續去因應作出分析，及看看有甚麼事情可做。現階段他們不會因此花費很多資源，亦肯定沒有在泰國開賭上去耗費，並且等待最新的情況。

但是一旦泰國開賭，何猷龍相信泰國有可能是在日本以外最令人興奮的市場。不過，經過三年疫情，集團首個目標是主要會聚焦於交出成績及實現去槓桿，第二個目標是要透過派息及回購回饋股東。現時雖然泰國的機會非常吸引，但是集團會非常著重紀律並著重減債。執行副總裁兼首席財務官Geoffrey Davies補充，隨著員工陸續歸位，集團的日均營運開支已經由第二季度的240萬美元，增至第三季度的250萬美元，料到第四季會增至260萬美元。

此外，因應發生以巴衝突，他指出，集團位於塞蒲路斯的地中海新濠天地受到嚴重影響，集團的團隊正著手重新部署市務推廣策略。至於菲律賓新濠天地，則繼續提供穩固的盈利表現。

澳門方面，他稱，集團會可能在明年首兩季重新舉行新濠影匯二期的開幕禮，並且會持續提升該新項目的表現。 此前他們逐步在新濠影匯二期推出越來越多產品，刻下亦正進行零售商場的大型裝修，料在未來兩、三個月，大部份零售租戶會開業。首席營運官David Sisk補充，待完成韓星鄭在旭的音樂表演及之後的音樂活動之後，集團將收回澳門新濠天地的水舞間所在場地重新建構裝置，料於明年第四季重開水舞間。

雖然他們留意到投資者在過去6個月著重中國風險或脫鉤，但是他強調，這非集團可以控制，現時他們可做的是埋頭苦幹，交出業績。在剛過去的十月黃金周，集團已錄得穩固的表現，並見到復蘇，撇除貴賓廳之外，賭收已接近2019年疫情前的水平。

其他報道

長和旗下CKHGT首三季收入升1% 第三季微跌

Adidas上季收入按年跌6.4% 料全年收入跌低單位數

金融峰會丨橡樹資本：低息環境不再利好債券表現

金融峰會|信宸：明年內地經濟仍在復蘇階段 惟基本消費所受影響不大

德昌電機半年盈利升1.2倍 中期息維持17仙

領展：準收購項目價錢回歸合理水平 料明年是機會之年

若拍自傳電影會找誰主演？ 英偉達CEO黃仁勳笑言：希望這位巨星扮演我

金融峰會丨貝萊德：中國市場長線具龐大機遇

中電信與五家外企達成採購合作意向

恒指收跌101點 中國平安跌逾5%藍籌最差 內房股抽升 碧桂園漲12% 恒大急飈28%

標普料今年本港樓價最多跌一成 預計明年住宅市道仍艱難

標普上調美團評級至「BBB」 本地商業業務表現強勁

許正宇：本月就惡劣天氣開市公眾諮詢

馬斯克：Neuralink正開發視覺晶片 數年內準備就緒

滬指連跌兩日 深證成指曾失守1萬點大關

傳被中國政府要求接手碧桂園 中國平安否認 股價曾插近6%

新奧能源要約購買最多1.5億美元2030年到期優先票據

平安壹賬通伙富衛香港 結合銀保科技及數據簡化商戶貸款申請及審批流程

人行潘功勝：全年5%經濟增長目標可達成 有能力維護外匯市場穩定

受惠旅遊業復甦 健倍苗苗料中期多賺3倍

韓國據報考慮引入沽空熔斷機制

【有片：埋身擊】納指期貨處於下跌通道頂部 倘突破阻力或進一步上升