何猷龍稱，他們已經留意泰國部署開賭帶來的機會很多年，但是基於參與日本開賭的不太良好的經驗，會對泰國的機會保守地去看當地的機會。現時他們所見，泰國已經成立另一個委員會去處理開賭事宜，集團會繼續去因應作出分析，及看看有甚麼事情可做。現階段他們不會因此花費很多資源，亦肯定沒有在泰國開賭上去耗費，並且等待最新的情況。

但是一旦泰國開賭，何猷龍相信泰國有可能是在日本以外最令人興奮的市場。不過，經過三年疫情，集團首個目標是主要會聚焦於交出成績及實現去槓桿，第二個目標是要透過派息及回購回饋股東。現時雖然泰國的機會非常吸引，但是集團會非常著重紀律並著重減債。執行副總裁兼首席財務官Geoffrey Davies補充，隨著員工陸續歸位，集團的日均營運開支已經由第二季度的240萬美元，增至第三季度的250萬美元，料到第四季會增至260萬美元。

此外，因應發生以巴衝突，他指出，集團位於塞蒲路斯的地中海新濠天地受到嚴重影響，集團的團隊正著手重新部署市務推廣策略。至於菲律賓新濠天地，則繼續提供穩固的盈利表現。

澳門方面，他稱，集團會可能在明年首兩季重新舉行新濠影匯二期的開幕禮，並且會持續提升該新項目的表現。 此前他們逐步在新濠影匯二期推出越來越多產品，刻下亦正進行零售商場的大型裝修，料在未來兩、三個月，大部份零售租戶會開業。首席營運官David Sisk補充，待完成韓星鄭在旭的音樂表演及之後的音樂活動之後，集團將收回澳門新濠天地的水舞間所在場地重新建構裝置，料於明年第四季重開水舞間。

雖然他們留意到投資者在過去6個月著重中國風險或脫鉤，但是他強調，這非集團可以控制，現時他們可做的是埋頭苦幹，交出業績。在剛過去的十月黃金周，集團已錄得穩固的表現，並見到復蘇，撇除貴賓廳之外，賭收已接近2019年疫情前的水平。

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