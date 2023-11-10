他又說，了解到有人聘來前前雜誌編輯等打手，在外發文指分產予仔女，妻子甘比參與投資觸發他巨虧，他全然否認，並謂早已分身家。就算甘比曾因為顧及一眾子女關係勸他不要出來，但是他稱要维護家庭及「維護宜家呢個老婆」也要出來開記招說明一切。

他說，投資恒大（3333）虧本，說:「要自己嬲自己」，反而甘比早已勸他止蝕斬䌫，只是顧及到一退場會跌價更犀害，所以才未有聽並繼續持有投資。經過投資恒大及盛京銀行一役，他說，汲收教訓後，他日就算人家說有抵押品也不要信，人家有否能力還錢才最重要。至於虧損是否有200億元這麼多，他謂這仍未有計算他中間贏多少。他強調，甘比不單未有累他在投資恒大蝕錢，反而助他投資藝術品賺200億元，並勸他離場止蝕，只是他不聽而已。

他相信，內房出事，內地比他們肯定緊張，又謂自己在內房層面，只是「人地個沙灘，我只係一粒沙」。他說，現時經濟不好，有錢也要留作看門口。他恐目前的俄烏衝突、以巴危機及加息環境加起來，過一年解決仍可以，超過兩年或連大企業也要面對危機。但是若果目前作投資股票又派息，多過幾年或可年賺10幾厘也不出奇。至於投資甚麼股票，他則避而不談。

他又說，自己勸過呂臨危勒馬，只是有人不聽，並以為聰明參與Accumulator，甚至付高10%首期加重税投資物業。最近他收到朋友電話，並查問他身體狀況，他相信與朋友看過某些報道後找他了解，強調他今天出來，身體無恙。同時他早已分配家產，相信甘比及其子女會聽他的吩咐行事，免他日家產在信託內產生爭論。

將來至於是不再分配分文、老婆決定還是太太仔女決定，他目前未有決定。但他肯定就算呂再出事，也不再幫她。

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