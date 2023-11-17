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庫存增加、算法拋售 油價隔晚急挫 步入熊市

油價隔晚急挫，油價由高位累跌逾20%步入熊市，與紐油隔晚低位計累挫24%，布油累挫21%。隔晚公布的美國庫存增加、美國持續申領失業救濟人數升至近兩年來最高，標志著經濟增長放緩，令油價承壓，加上算法驅動的交易員在油價跌破80美元後拋售原油，道明證券高級大宗商品策略師Daniel Ghali表示，加速了價格下跌，導致了惡性循環。

高盛指，非OPEC供應增加較強，抵銷OPEC削供應影響，預計2024年布蘭特原油均價為每桶92美元。

布蘭特期油隔晚曾跌最多5.64%，是10月4日後最大跌幅，當日跌幅為5.69%。低見76.6美元，是7月7日76.03美元後最低。收市報77.42美元，是7月6日後收市新低，當日報76.52美元。連跌3日，累計跌5.1美元，對上一次連跌3日是11月1日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是11月7日。現報77.42元，跌4.63%

紐約期油曾跌最多5.87%，是5月4日後最大跌幅，當日跌幅為7.23%。低見72.16美元，是7月7日71.19美元後最低。收市報72.9美元，是7月6日後收市新低，當日報71.8美元。連跌2日，累計跌5.36美元，對上一次連跌2日是11月8日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是11月7日。現報73.02元，升0.16%。

 

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