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港元拆息全線向上 隔夜、1個月HIBOR創1個月高 3、6個月期創3個月高

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升6.16點子至5.03506%，是10月3日後最高，當日報5.06375%。

港元現報7.7977元升值37點子，曾貶值最多12點子，報7.8026元，亦曾升值最多49點子，報7.7965元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升37.76點子至4.70221%，是10月11日後最高；1星期HIBOR升20.6點子至4.83774%；2星期HIBOR升13.76點子至4.88917%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升6.71點子至5.42226%，是8月2日後最高；6個月期HIBOR升3.35點子至5.42494%，是8月3日後最高；12個月期HIBOR升0.39點子至5.49667%。

美元指數現報104.327貶值0.022點或0.02%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44407%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4697%，連續2日收窄，利差是2023年11月10日後最窄，當日差距為-0.4548%。

對上一次連續2日收窄，是2023年11月09日，當日利差報-0.5062%。

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