外匯基金第三季錄投資虧損55億元，為2022年第三季以來再有季度虧損。近期美債息回升、港美股回升，金管局總裁余偉文表示，至目前為止第四季投資表現平穩，首三季累計錄1109億元投資收益，為全年收益提供不錯的緩衡，若現况可以維持，他對全年投資表現展望正面。不過距年底仍有個半月，金融市場可以發生很大變化，視乎會否有事件、數據出現大幅波動，期望有較穩定的環境。
余偉文指出，往後市場不確定因素甚多，現時市場以數據為本，對美國通脹、內地經濟表現等單一數據反應可相當波動，亦難以預測市場對數據是作正面或負面解讀。另外，利率未來走勢未完全清楚，美國聯儲局是否已經完成加息、高利率維持多長時間仍有疑問，目前談及減息言之過早，而地緣政治因素，如中東衝突擴大會對金融市場和能源價格有影響。
面對不確定性，余偉文表示明年當局會續提高外匯基金防禦性，包括縮短所持債券的年期，降低長息上升對債價的影響，同時保持平穩利息收益，他們中長期亦推動資產多元化，逐步提高私募股權和地產資產，並提高非美元資產的佔比。
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