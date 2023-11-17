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議員倡參考內地出手救股市 金管局：除非影響金融穩定 否則損投資者信心

港交所（0388）惡劣天氣下維持交易擬在明年風季前推出，需要銀行作出配合，金管局副總裁阮國恒出席立法會財經事務委員會會議時表示，部分情况銀行不難處理，例如惡劣天氣下銀行仍要處理美股交易，就資金調撥已有現成做法參考。金管局仍和證監會討論詳細方案，當局持開放態度配合，並會確保員工安全。

阮國恒指，惡劣天氣開市銀行需要處理3個問題，包括對於之前作出交易，如確保在惡劣天氣下清算支票；惡劣天氣當日如何作出資金調撥，包括分行關門時存入支票；以及如何清算惡劣天氣當日的交易。

有議員建議參考內地匯金、社保基金入市，由政府參與港股市場維護和調節，總裁余偉文指出外匯基金為外匯儲備，與其他外匯儲備同樣，一般而言以環球配置為主，較少港股配置，因為一旦需要沽出資產取得資金維持本港金融穩定時，期時沽出港股反而更不利本港金融穩定，另外金管局作為監管機構，也有利益衝突問題。

余偉文指出，外匯基金現有港股資產，是1998年金融風暴入市時，保留的小部分資產，當局不會再作增持或減持作分散投資。香港作為公開市場，除非金融安全和穩定面受很大影響，否則政府若在港股有行為，難免對國際投資者信心有影響，政府角色需要要小心思考。

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