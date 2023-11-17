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恒指半日跌387點 科指跌1.9% 藥明合聯升35% 阿里跌10%

美股個別發展，阿里（9988）績後重挫一成，拖累港股表現。恒指今早低開248點，高位跌201點，低位跌390點，高低波幅189點。非必需消費品、通訊服務、金融、能源股推低大市。上升股份比例為13.47%，下跌為36.46%，無升跌為50.05%。

恒指半日跌387點或2.17%，報17445點，大市成交金額541億元；國指跌143點或2.34%，報5973點。恒生科技指數收報3969點，跌1.99%。

藍籌股成交金額261.8億元，佔大市成交48.39%；科指成份股成交金額204.16億元，佔大市成交37.73%；國指成份股成交金額242.31億元，佔大市成交44.78%。

24隻雙櫃台股，總成交0.89億元人民幣，相當於約0.96億港元，佔大市成交的0.18%。

窩輪及牛熊證成交金額減少23.4%，至67.5億元，佔大市成交12.47%。牛熊證成交金額15.09億元，減少46.3%；窩輪成交金額52.4億元，減少12.68%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、小米（1810）、網易（9999）貢獻恒指較多。

藍籌10隻升，69隻下跌，1隻無升跌。網易（9999）升2.62%，收報180.3元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌10.08%，收報73.15元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報157元，升3.09%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）收報73.15元，跌10.08%。

恒指跌穿10天線(17610.02點)、50天線(17632.7點)，下試20天線(17415.39點)。科指跌穿10天線(4016.96點)、100天線(4034.05點)、250天線(4059.54點)。

北水南下合計淨流入17.83億元，較上日減少58.91%，連續第2日流入，累計流入61.23億元。南水北上合計淨流出14.39億元人民幣，較上日減少34.31%，連續第2日流出，累計流出36.29億元。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多2.19%，是10月19日後最大跌幅，當日跌幅為2.48%。低見17442.13點，是11月14日17358.89點後最低。暫連跌2日，累計跌633.44點，對上一次連跌2日是11月8日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是11月8日。

科指曾跌最多2.32%，是11月16日後最大跌幅，當日跌幅為2.82%。低見3955.64點，是11月14日3935.25點後最低。暫連跌2日，累計跌156.79點，對上一次連跌2日是11月8日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是11月9日。

國指曾跌最多2.37%，是10月19日後最大跌幅，當日跌幅為2.49%。低見5972.02點，是11月14日5953.95點後最低。收市報5973.42點，是11月14日後收市新低，當日報5964.54點。連跌2日，累計跌230.8點，對上一次連跌2日是11月8日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是11月8日。

中通快遞（2057）第三季多賺24%。收報178元，跌4.81%。

吉利（0175）母公司浙江吉利控股將出售1億股富豪汽車 增加流通性。收報9.49元，跌0.63%。

美團（3690）考慮收購Foodpanda東南亞業務。收報108.4元，跌2.95%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，莎莎國際（0178）收報1.14元，升2.7%。亞洲實業集團（1737）收報0.114元，無升跌。金侖控股有限公司（1783）平上市高位1.4元，收報1.35元，跌1.46%。超智能控股（1402）收報0.22元，無升跌。美建集團（0335）收報0.62元，跌1.59%。榮智控股（6080）收報0.058元，無升跌。耀高控股（1796）收報2.9元，跌3.97%。

藥明合聯（2268）上市，定價20.6元。收報27.9元，升35.44%。藥明合聯曾升最多39.81%，高見28.8元。

九龍倉置業（1997）旗下海港城聖誕裝置亮燈，九置凌緣庭：料聖誕檔期人流及商場生意額升兩成。收報26.6元，跌1.48%。

阿里巴巴（9988）上季經調整純利402億人幣勝預期，息0.125美元。阿里巴巴：不再推進雲智能集團分拆。馬雲家族信託將近68億元阿里巴巴股份轉為流通股待沽貨。收報73.15元，跌10.08%。阿里巴巴曾跌最多10.39%，是2022年10月24日後最大跌幅，當日跌幅為12.64%。低見72.9元，是2022年11月28日69.8元後最低。

雲音樂（9899）第三季收入20億人幣。收報93.35元，跌2.76%。

周企額外收逾2.7億股新創建（0659）股份接納要約，逼近公眾持股最低門檻。收報9.12元，跌0.33%。

煤氣（0003）與常州金壇區就高速高壓管線項目簽約，擬開發天然氣貿易金壇指數。收報5.51元，跌0.72%。

利記（0637）半年虧損擴大至1465萬元。收報0.173元，無升跌。

網易（9999）第三季純利按年增17%，CFO楊昭烜辭任。創52周高，見181.2元，收報180.3元，升2.62%。

破頂股表現

破頂股包括，昇能集團（2459）創上市新高，見6.32元，收報5.9元，跌2.48%；聯想集團（80992）創上市新高，見9.32元，收報9.02元，升2.04%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1090元，收報1088.95元，跌0.02%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1030.45元，收報1030.2元，升0.02%；華晨中國（1114）創52周高，見4.38元，收報4.3元，升0.47%；海通國際（0665）創52周高，見1.48元，收報1.48元，升1.37%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.54元，收報0.54元，升3.85%。

破頂指數成份股包括，聯想（0992）創52周高，見10.04元，收報9.5元，跌0.21%；網易（9999）創52周高，見181.2元，收報180.3元，升2.62%。

破底股方面

25隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見1.5元，收報1.59元，跌2.45%；SOHO中國（0410）低見0.78元，收報0.79元，跌1.25%；金茂（0817）低見0.86元，收報0.88元，跌3.3%；嘉進投資國際（0310）低見0.011元，收報0.013元，跌13.33%；ＳＯＨＯ中國（0410）低見0.78元，收報0.79元，跌1.25%；太平洋網絡（0543）低見0.42元，收報0.46元，升2.22%；中國高精密（0591）低見0.132元，收報0.138元，跌1.43%；中國金茂（0817）低見0.86元，收報0.88元，跌3.3%；新世界百貨中國（0825）低見0.38元，收報0.4元，無升跌；順泰控股（1335）低見0.045元，收報0.049元，跌7.55%。

43隻股份創52周低，其中十隻包括，李寧（2331）低見22.75元，收報22.85元，跌3.18%；特步（1368）低見5.1元，收報5.17元，跌3.36%；寶龍地產（1238）低見0.72元，收報0.72元，跌4%；中國科培（1890）低見1.85元，收報1.85元，跌1.6%；澳博（0880）低見2.54元，收報2.56元，跌1.16%；恒大汽車（0708）低見0.38元，收報0.38元，跌9.52%；1957 & Co.（8495）低見0.205元，收報0.229元，升8.02%；華南城（1668）低見0.385元，收報0.385元，跌1.28%；大連港（2880）低見0.62元，收報0.63元，跌1.56%；中遠海發（2866）低見0.79元，收報0.8元，跌1.23%。

異動股

上升異動股，包括，藥明合聯（2268）收報27.9元，升35.44%；汛和集團（1591）收報0.024元，升26.32%；國美零售（0493）平上市低位0.03元，收報0.039元，升25.81%；齊屹科技（1739）收報0.415元，升25.76%；脈資資源（8186）創52周高，見1.65元，收報1.6元，升24.03%；利時集團控股（0526）收報0.049元，升19.51%；５１信用卡（2051）收報0.104元，升16.85%；中國智慧能源（1004）收報0.021元，升16.67%；中國智能交通（1900）收報0.144元，升16.13%；浙江世寶（1057）收報2.45元，升15.57%；乙德投資控股（6182）創上市新低，見0.092元，收報0.119元，升15.53%。

下跌異動股，包括，思城控股（1486）收報0.65元，跌42.98%；GOLDWAY EDU（8160）創上市新低，見0.063元，收報0.063元，跌33.68%；佳華百貨控股（0602）收報0.044元，跌27.87%；匯聯金融服務（8030）收報0.56元，跌27.27%；升華蘭德（8106）收報0.047元，跌21.67%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.062元，跌20.51%；杭品生活科技（1682）創上市新低，見0.053元，收報0.053元，跌18.46%；天泓文創（8500）收報0.49元，跌18.33%；昊天國際建投（1341）收報1.28元，跌16.88%；永發置業（0287）見52周低5元，收報5元，跌16.67%。

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