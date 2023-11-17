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中銀香港「易達錢」稅季貸款優惠 總回贈金額達6500元

中銀香港（2388）與第三方機構MoneySmart資訊平台就私人貸款進行的問卷調查顯示，逾1,000位被訪者中約七成認為利率及優惠是申請私人貸款的關鍵原因，約八成被訪者表示選擇以電子渠道申請貸款服務。中銀香港特別加推稅季貸款電子渠道專屬優惠，以滿足客戶需求。

中銀香港個人數字金融產品部助理總經理吳嘉華表示：「中銀香港今年於9月底率先推出中銀分期『易達錢』稅季貸款，實際年利率1低至1.78%，並特別提供特快網上批核服務。稅季貸款推出後首月，經電子渠道貸出金額較去年同期增長逾五成，申請宗數亦顯著增加。由於客戶反應熱烈，本行將延長優惠期，並加推電子渠道專屬優惠。」

中銀分期「易達錢」稅季貸款的貸款額高達港幣400萬元或月薪18倍（以較低者為準），還款期長達60個月。由即日起至2024年1月3日，客戶經電子渠道申請貸款，並於1月31日或之前成功提取貸款，即可享高達6000元現金回贈，另經指定宣傳渠道申請並輸入優惠碼，提取貸款後更可獲得額外500元現金回贈，總回贈金額高達6,500元。

電子渠道申請簡易，客戶可透過中銀香港手機銀行應用程式、網上銀行及網頁申請貸款，由申請、上載文件、確認貸款至收取電子結單均可於線上辦妥。中銀香港發薪客戶更無需提交任何文件。

 

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