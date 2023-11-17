中銀香港個人數字金融產品部助理總經理吳嘉華表示：「中銀香港今年於9月底率先推出中銀分期『易達錢』稅季貸款，實際年利率1低至1.78%，並特別提供特快網上批核服務。稅季貸款推出後首月，經電子渠道貸出金額較去年同期增長逾五成，申請宗數亦顯著增加。由於客戶反應熱烈，本行將延長優惠期，並加推電子渠道專屬優惠。」

中銀分期「易達錢」稅季貸款的貸款額高達港幣400萬元或月薪18倍（以較低者為準），還款期長達60個月。由即日起至2024年1月3日，客戶經電子渠道申請貸款，並於1月31日或之前成功提取貸款，即可享高達6000元現金回贈，另經指定宣傳渠道申請並輸入優惠碼，提取貸款後更可獲得額外500元現金回贈，總回贈金額高達6,500元。

電子渠道申請簡易，客戶可透過中銀香港手機銀行應用程式、網上銀行及網頁申請貸款，由申請、上載文件、確認貸款至收取電子結單均可於線上辦妥。中銀香港發薪客戶更無需提交任何文件。

其他報道

余偉文：今季外匯基金投資表現暫為平穩 市場不確定甚多

中通快遞第三季多賺24%

壽司郎推長者限定早茶優惠 憑長者咭堂食滿80元以上 送一碟12元食品

港元拆息全線向上 隔夜、1個月HIBOR創1個月高 3、6個月期創3個月高

吉利將出售1億股富豪汽車 增加流通性

中國持有美債額跌至近14年低

美議員購買Tesla看跌期權 馬斯克：他們的貪婪將受到懲罰

庫存增加、算法拋售 油價隔晚急挫 步入熊市

蘋果自研晶片進度據報要進一步推遲 或延後至2026年初

外匯基金第三季投資虧損55億元

恒指低開248點 科指跌1.6% 阿里跌7.8% 藥明合聯上市升30%

美團考慮收購Foodpanda東南亞業務

港股ADR跌240點 夜期低水251點 阿里ADR跌5% 莎莎等業績

經濟數據拖累 道指跌45點 美息回軟 標指納指連升3日