moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

莎莎半年轉賺1億不派中期息 旅客銷售比例跌穿五成

莎莎國際（0178）公布，截至今年9月底止中期扭虧，賺1.02億元，去年則蝕1.33億元，每股盈利3.3仙，繼續不派中期息。考慮到集團所處的業務市場剛擺脫疫情帶來的挑戰，並正為未來的發展進行投資佈局，繼續不派中期息。

期內營業額上升38.3%至21.44億元，其中香港及澳門市場的線下銷售增長64.9%至16.24億元。東南亞的線下銷售下降3.2%至1.37億元；而中國內地的線下銷售跌25.2%至 84.8 百萬港元，主要因為優化店舖營運，較去年同期減少7間實體店舖。截至9月底，集團在所有地區共經營184間零售店鋪。

線上業務方面，營業額錄得2.99億元，與去年相若，對集團總營業額的貢獻比例由去年同期的19.3%降至13.9%，主要因為疫情過後，恢復通關後旅客回歸，推動線下銷售，令期內整體線下業務收入增加。

莎莎表示，疫情後留意到內地旅客的旅遊習慣有所改變，由以往集中於購物區消費及購買奢侈品，轉而 參與深度遊，例如前往西九龍文化區。由於在港過夜成本高昂，加上人民幣兌美元疲弱，不少旅客 傾向即日往返，特別是來自大灣區的旅客。隨著消費模式轉變，前往莎莎消費的顧客數量及每宗交易平均金額，亦與疫情前有所不同。

期內，集團來自旅客的銷售額佔約48.6%，而疫情前則為74%。

莎莎又披露由今年10月1日至11月12日的數字，集團的總營業額較按年升27%。期內，由於澳門特區與中國內地已恢復通關，以及港澳特區於10月月遭受極端天氣影響，令集團店舖損失數天營業日，導致增長率下降。

公司表示，正積極尋求擴大店舖網絡，物色非遊客區地段迎合本地顧客，同時在旅客常到的黃金地段尋找舖位，但具體要視乎租金是否合理。集團已簽定新租約，將於香港開設3間新店，其中下半年開設2間店舖，一間位於非遊客區的黃竹坑，另一間則位於中環區。 第3間位於啟德的新店，將於2024/25財年開幕。

其他報道

恒指半日跌387點 科指跌1.9% 藥明合聯升35% 阿里跌10%

議員倡參考內地入市調節港股 金管局：除非金融穩定受影響 否則影響投資者信心

滬深三大指數個別走 滬指獨憔悴

余偉文：今季外匯基金投資表現暫為平穩 市場不確定甚多

中通快遞第三季多賺24%

壽司郎推長者限定早茶優惠 憑長者咭堂食滿80元以上 送一碟12元食品

港元拆息全線向上 隔夜、1個月HIBOR創1個月高 3、6個月期創3個月高

吉利將出售1億股富豪汽車 增加流通性

中國持有美債額跌至近14年低

美議員購買Tesla看跌期權 馬斯克：他們的貪婪將受到懲罰

庫存增加、算法拋售 油價隔晚急挫 步入熊市

蘋果自研晶片進度據報要進一步推遲 或延後至2026年初

外匯基金第三季投資虧損55億元

恒指低開248點 科指跌1.6% 阿里跌7.8% 藥明合聯上市升30%

美團考慮收購Foodpanda東南亞業務

港股ADR跌240點 夜期低水251點 阿里ADR跌5% 莎莎等業績

經濟數據拖累 道指跌45點 美息回軟 標指納指連升3日

北水增持國美 減持聯合能源