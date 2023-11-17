期內營業額上升38.3%至21.44億元，其中香港及澳門市場的線下銷售增長64.9%至16.24億元。東南亞的線下銷售下降3.2%至1.37億元；而中國內地的線下銷售跌25.2%至 84.8 百萬港元，主要因為優化店舖營運，較去年同期減少7間實體店舖。截至9月底，集團在所有地區共經營184間零售店鋪。

線上業務方面，營業額錄得2.99億元，與去年相若，對集團總營業額的貢獻比例由去年同期的19.3%降至13.9%，主要因為疫情過後，恢復通關後旅客回歸，推動線下銷售，令期內整體線下業務收入增加。

莎莎表示，疫情後留意到內地旅客的旅遊習慣有所改變，由以往集中於購物區消費及購買奢侈品，轉而 參與深度遊，例如前往西九龍文化區。由於在港過夜成本高昂，加上人民幣兌美元疲弱，不少旅客 傾向即日往返，特別是來自大灣區的旅客。隨著消費模式轉變，前往莎莎消費的顧客數量及每宗交易平均金額，亦與疫情前有所不同。

期內，集團來自旅客的銷售額佔約48.6%，而疫情前則為74%。

莎莎又披露由今年10月1日至11月12日的數字，集團的總營業額較按年升27%。期內，由於澳門特區與中國內地已恢復通關，以及港澳特區於10月月遭受極端天氣影響，令集團店舖損失數天營業日，導致增長率下降。

公司表示，正積極尋求擴大店舖網絡，物色非遊客區地段迎合本地顧客，同時在旅客常到的黃金地段尋找舖位，但具體要視乎租金是否合理。集團已簽定新租約，將於香港開設3間新店，其中下半年開設2間店舖，一間位於非遊客區的黃竹坑，另一間則位於中環區。 第3間位於啟德的新店，將於2024/25財年開幕。

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