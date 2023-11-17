年初至今本港樓價下跌2%，截至第三季本港負資產宗數升至1.1萬宗，市場關注樓價下跌會否觸發銀行「call loan」，即提早要求清還按揭貸款。金管局總裁余偉文在立法會會議表示，借取九成按揭買家，只要樓價累跌10%，在數字上便是負資產，強調按保計劃對買家還款能力要求高，壞賬率只是0.02%。他從銀行理解，只要借款人可以還款，沒有因為樓價下跌變為負資產，而被銀行追收貸款，若然出現當局會作出跟進。
有議員提議就銀行追收貸款發出指引，副總裁阮國恒表示當局指引以原則為本，當局會透過溝通講明安排。除了按揭宏觀審慎措施，絕少就風險管理措施劃明確界線，否則銀行會要求各項範疇劃紅線。他認為，銀行沒有因樓價下跌call loan，市場將個別個案一般化而出現誤解。
今年9月金管局放寬12個月期樓花可承造高成數按揭，副總裁李達志表示最近的使用率很低，不少買家使用建築期付款，認為是因為現在利率高企，即供上會要付較高利息，若有強烈需求，當局願意檢討按保安排細節。
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