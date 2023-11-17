新冠疫情過後，百分百擔保特惠貸款早前結束，李達志表示中小企百分百擔保特惠貸款壞賬率為5.5%，貸款需有個人擔保，會與銀行追收壓低壞賬率，早前也有與警方合作調查詐騙貸款，作出多宗起訴。截至10月底，計劃已批出超過6.5萬宗申請，涉及金額約1369億元，平均每宗貸款金額為210萬元，平均每家企業獲批貸款金額為353萬元，超過4.59萬宗選擇還息不還本。

個人百分百擔保貸款壞賬率升至10%，李達志指雖仍於計劃推出時的25%假設，但壞賬水平令人關注，會與銀行了解追收，「特別是連數十元也不還，會作出了解或採取行動」。計劃自2021年4月推出至今年4月申請結束，已批出約6.7萬宗申請，貸款總額約47億元。

今年7月金管局啟動預先批核還息不還本有序退場，阮國恒指使用計劃的貸款，不良貸款率與一般中小企貸款相約，沒有因此企業不還款。當局已提供更多部分本金還款選項，協助公司回復至正常還款，亦透過銀行業中小企貸款協調機制要求銀行繼續向有困難客戶按個別情况提供供還息不還本，目前總體運作順暢。

截至今年9月底，本港新增信貸按年減少2.6%，阮國恒指本港貸款需求仍然疲弱，主要由於內地利率較低亦使內企回到內地貸款，外貿疲弱使貿易融資跌6%，亦有高利率削弱貸款需求影響，在港使用貸款較平穩，按年下跌0.7%。

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