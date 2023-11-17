據新聞稿，富臨將引入「Takagi Coffee」、「Karubi Kazan」及「八起庵」三個品牌於香港開設分店，餐廳將選址市中心高人流地段，主力吸引年輕消費者。

據指，Takagi Coffee為休閒咖啡店，提供精品咖啡及日式班戟等輕食；Karubi Kazan主打手工製作的燒肉丼飯；而八起庵則於1970年在京都創立，是著名的雞肉料理專賣店。

富臨行政總裁楊浩宏指，香港市民特別鍾情日本文化及日式料理，Sunpark以多個不同品牌提供特色餐飲，與富臨的多元化定位不謀而合，加上Sunpark有多年經營餐飲的經驗及心得，因此非常期待這次戰略合作。未來我們將繼續緊貼市場口味變化，期望引入Sunpark旗下更多不同品牌餐廳，為香港消費者帶來更多美食選擇。

Sunpark於1966年成立，於日本及全球以直接或特許經營模式管理達130間餐廳，旗下有40個餐廳品牌。Sunpark計劃落戶至香港，藉與富臨結為合作伙伴，進一步擴大版圖。

據新聞稿，這次戰略合作由香港經濟貿易辦事處（東京）及投資推廣署促成，計劃始於2023年4月，旨在配對香港及日本之餐飲企業，及促進兩地餐飲業界之交流，共有20間香港企業及19間日本企業參與。

署理香港駐東京經濟貿易首席代表謝智浩稱，很高興配對計劃促成了首宗合作，見證Sunpark和富臨之間簽署合作協議，相信這是一個好開始，並期待其他參與配對計劃的餐飲公司經磋商後，會有更多好消息公佈。

投資推廣署署長劉凱旋表示，相信當海外與本地同業聯手，以富臨和日本Sunpark今次策略合作為例，發揮的協同效應，將為雙方帶來更多商機和業務增長潛力。

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