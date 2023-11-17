恒指今早低開248點，高位跌201點，低位跌419點，高低波幅218點。非必需消費品、通訊服務、金融、能源股推低大市。上升股份比例為21.85%，下跌為39.11%，無升跌為39.03%。

恒指收市跌378點或2.12%，報17454點，大市成交金額979億元，較上日減少14.94%，是11月14日767.8億元成交後最少；國指跌142點或2.33%，報5974點。恒生科技指數收報3980點，跌1.72%。

藍籌股成交金額514.5億元，佔大市成交52.55%；科指成份股成交金額379.19億元，佔大市成交38.73%；國指成份股成交金額473.47億元，佔大市成交48.36%。

24隻雙櫃台股，總成交1.47億元人民幣，相當於約1.59億港元，佔大市成交的0.16%。

窩輪及牛熊證成交金額減少15.39%，至74.56億元，佔大市成交7.6%。牛熊證成交金額18.24億元，減少35.13%；窩輪成交金額56.32億元，減少6.14%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、小米（1810）、網易（9999）貢獻恒指較多。

藍籌14隻升，65隻下跌，1隻無升跌。網易（9999）升2.11%，收報179.4元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌9.96%，收報73.25元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，22隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）收報157.1元，升3.15%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）收報73.25元，跌9.96%。

恒指跌穿10天線(17610.88點)、50天線(17632.88點)，曾跌穿20天線(17415.82點)。科指跌穿10天線(4018.07點)、100天線(4034.16點)。

北水南下合計淨流入37.4億元，較上日減少13.81%，連續第2日流入，累計流入80.79億元，對上一次連續2日淨流入是11月10日。南水北上合計淨流出28.59億元人民幣，較上日增加30.52%，連續第2日流出，累計流出50.49億元。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多2.35%，是10月19日後最大跌幅，當日跌幅為2.48%。低見17413.46點，是11月14日17358.89點後最低。收市報17454.19點，是11月14日後收市新低，當日報17396.86點。連跌2日，累計跌624.81點，對上一次連跌2日是11月8日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是11月8日。

科指曾跌最多2.41%，是11月16日後最大跌幅，當日跌幅為2.82%。低見3951.92點，是11月14日3935.25點後最低。收市報3980.15點，是11月14日後收市新低，當日報3951.75點。連跌2日，累計跌145.72點，對上一次連跌2日是11月8日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是11月9日。

國指曾跌最多2.62%，是10月3日後最大跌幅，當日跌幅為3.79%。低見5956.68點，是11月14日5953.95點後最低。收市報5974.47點，是11月14日後收市新低，當日報5964.54點。連跌2日，累計跌229.75點，對上一次連跌2日是11月8日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是11月8日。

一周表現

恒指本周累升1.46%或250點，升幅是11月3日後最大，當時收市升幅為1.53%；本周表現最佳的是創科實業（0669），累升12.71%，其次為中生製藥（1177）及信義光能（0968），分別升11.34%及10.18%。而表現最差的是安踏（2020），累跌9.58%，其次為阿里巴巴（9988）及李寧（2331），分別跌7.98%及6.29%。

國指本周累升1.25%或73點，升幅是10月27日後最大，當時收市升幅為1.83%；本周表現最佳的是中生製藥（1177），累升11.34%，其次為信義光能（0968）及理想汽車（2015），分別升10.18%及8.42%。而表現最差的是安踏（2020），累跌9.58%，其次為阿里巴巴（9988）及李寧（2331），分別跌7.98%及6.29%。

科指本周累升2.25%或87點，升幅是11月3日後最大，當時收市升幅為3.45%；本周表現最佳的是比亞迪電子（0285），累升10.32%，其次為理想（2015）及小鵬（9868），分別升8.42%及7.42%。而表現最差的是阿里巴巴（9988），累跌7.98%，其次為東方甄選（1797）及美團（3690），分別跌3.21%及3.07%。

午後消息股表現

國美零售（0493）一度飆逾九成 據報計劃3年內開設1萬間國美超市。早段曾平上市低位0.03元，收報0.056元，升80.65%。

莎莎（0178）半年轉賺1億不派中期息 旅客銷售比例跌穿五成。收報1.09元，跌1.8%。

今早及隔晚消息股表現

中通快遞（2057）第三季多賺24%。收報179元，跌4.28%。

吉利（0175）母公司浙江吉利控股將出售1億股富豪汽車 增加流通性。收報9.55元，無升跌。

美團（3690）考慮收購Foodpanda東南亞業務。收報107.3元，跌3.94%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，亞洲實業集團（1737）收報0.114元，無升跌。金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見1.45元，收報1.42元，升3.65%。超智能控股（1402）收報0.22元，無升跌。美建集團（0335）收報0.62元，跌1.59%。榮智控股（6080）收報0.058元，無升跌。耀高控股（1796）收報2.97元，跌1.66%。

藥明合聯（2268）上市，定價20.6元。收報28元，升35.92%。曾升最多41.99%，高見29.25元。

九龍倉置業（1997）旗下海港城聖誕裝置亮燈，九置凌緣庭：料聖誕檔期人流及商場生意額升兩成。收報26.5元，跌1.85%。

阿里巴巴（9988）上季經調整純利402億人幣勝預期，息0.125美元。阿里巴巴：不再推進雲智能集團分拆。馬雲家族信託將近68億元阿里巴巴股份轉為流通股待沽貨。收報73.25元，跌9.96%。

阿里巴巴（9988）曾跌最多10.39%，是2022年10月24日後最大跌幅，當日跌幅為12.64%。低見72.9元，是2022年11月28日69.8元後最低。收市報73.25元，是2022年11月28日後收市新低，當日報72.2元。連跌2日，累計跌9.95元，對上一次連跌2日是11月8日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是11月8日。

雲音樂（9899）第三季收入20億人幣。收報94.6元，跌1.46%。

周企額外收逾2.7億股新創建（0659）股份接納要約，逼近公眾持股最低門檻。收報9.14元，跌0.11%。

煤氣（0003）與常州金壇區就高速高壓管線項目簽約，擬開發天然氣貿易金壇指數。收報5.51元，跌0.72%。

利記（0637）半年虧損擴大至1465萬元。收報0.173元，無升跌。

網易（9999）第三季純利按年增17%，CFO楊昭烜辭任。創52周高，見181.2元，收報179.4元，升2.11%。

破頂股表現

破頂股包括，信源企業集團（1748）創上市新高，見7.2元，收報6元，升36.36%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見1.45元，收報1.42元，升3.65%；中寶新材（2439）創上市新高，見2.19元，收報2.01元，升8.06%；昇能集團（2459）創上市新高，見6.32元，收報5.96元，跌1.49%；聯想集團（80992）創上市新高，見9.32元，收報8.98元，升1.58%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1090元，收報1089.35元，升0.02%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1053.35元，收報1053.35元，升0.06%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見861.65元，收報854.75元，跌0.1%；ＧＸ亞太高股息率（3116）創上市新高，見66.6元，收報65.8元，升0.61%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1030.45元，收報1030.1元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1097.15元，收報1097.15元，升0.04%；華晨中國（1114）創52周高，見4.38元，收報4.25元，跌0.7%；聯想（0992）創52周高，見10.04元，收報9.64元，升1.26%；網易（9999）創52周高，見181.2元，收報179.4元，升2.11%；開達集團（0180）創52周高，見0.5元，收報0.5元，升16.28%；中聯發展控股（0264）創52周高，見1.05元，收報1.05元，升5%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌。

破頂指數成份股包括，聯想（0992）創52周高，見10.04元，收報9.64元，升1.26%；網易（9999）創52周高，見181.2元，收報179.4元，升2.11%。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見1.5元，收報1.6元，跌1.84%；融信服務（2207）低見0.395元，收報0.395元，跌2.47%；SOHO中國（0410）低見0.78元，收報0.79元，跌1.25%；金茂（0817）低見0.86元，收報0.87元，跌4.4%；協鑫新能源（0451）低見0.375元，收報0.38元，跌5%；恒基發展（0097）低見0.147元，收報0.151元，跌0.66%；嘉進投資國際（0310）低見0.011元，收報0.012元，跌20%；ＳＯＨＯ中國（0410）低見0.78元，收報0.79元，跌1.25%；太平洋網絡（0543）低見0.42元，收報0.46元，升2.22%；中國高精密（0591）低見0.132元，收報0.14元，無升跌。

82隻股份創52周低，其中十隻包括，李寧（2331）低見22.6元，收報23.1元，跌2.12%；特步（1368）低見5.1元，收報5.16元，跌3.55%；寶龍地產（1238）低見0.69元，收報0.71元，跌5.33%；粤海置地（0124）低見0.6元，收報0.6元，無升跌；中國科培（1890）低見1.81元，收報1.84元，跌2.13%；澳博（0880）低見2.5元，收報2.53元，跌2.32%；謝瑞麟（0417）低見0.87元，收報0.87元，跌8.42%；恒大汽車（0708）低見0.37元，收報0.39元，跌7.14%；1957 & Co.（8495）低見0.205元，收報0.223元，升5.19%；中國再保險（1508）低見0.43元，收報0.435元，跌1.14%。

異動股

上升異動股，包括，國美零售（0493）平上市低位0.03元，收報0.056元，升80.65%；信源企業集團（1748）創上市新高，見7.2元，收報6元，升36.36%；藥明合聯（2268）收報28元，升35.92%；脈資資源（8186）創52周高，見1.85元，收報1.75元，升35.66%；世大控股（8003）收報0.375元，升29.31%；雅仕維（1993）收報1.02元，升25.93%；ＢＣ科技集團（0863）創52周高，見5.97元，收報5.94元，升21.72%；齊屹科技（1739）收報0.4元，升21.21%；汛和集團（1591）收報0.023元，升21.05%；和嘉控股（0704）收報0.14元，升20.69%；浙江世寶（1057）收報2.54元，升19.81%。

下跌異動股，包括，思城控股（1486）收報0.58元，跌49.12%；匯聯金融服務（8030）收報0.46元，跌40.26%；吉星新能源（3395）收報0.235元，跌32.86%；GOLDWAY EDU（8160）創上市新低，見0.063元，收報0.067元，跌29.47%；天泓文創（8500）收報0.435元，跌27.5%；海峽石油化工（0852）創上市新低，見0.07元，收報0.074元，跌26%；紫荊國際金融（8340）收報0.285元，跌22.97%；易通訊集團（8031）收報0.56元，跌21.13%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.062元，跌20.51%；嘉進投資國際（0310）創上市新低，見0.011元，收報0.012元，跌20%；昊天國際建投（1341）收報1.25元，跌18.83%。

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