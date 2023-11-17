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證監會54億元購入太古旗下港島東中心42至54樓

證監會淡市下入市。太古（1972）公布，出售港島東中心42至54樓（不包括49樓）予證監會，總現金代價54億元，有關交易將在5年內完成。據悉，有關項目總樓面29.6萬平方呎，平均呎價約1.82萬元。

證監會公布，購入港島東中心的有關樓層作為其永久辦事處之用。證監會目前正租用港島東中心45至48樓及50至54樓。證監會對其現時佔用九個樓層的購置將由2023年12月生效，而額外三個樓層（即42至44樓）的購置將於2028年或之前完成。

證監會已在其儲備中預留34億元作購置永久辦事處之用。是次購置將從該筆款項中撥資27億元，而餘額則以外部借貸支付。

自1989年以來，證監會的辦事處曾四度遷址。證監會行政總裁梁鳳儀表示，是次購置既可投資於自置資產，亦無須再支付租金，長遠而言能夠節省成本。她又指，該會由現有辦公室的租戶成為業主後，將可免卻遷址的不便及對營運的干擾，並符合該會注重環保的最佳作業方式。

太古：無意出售太古坊物業組合內任何核心資產

太古指出，證監會一直擬購置辦公地方，以配合其長遠辦公室規劃策略。此項交易鞏固了太古坊作為全球知名國際商貿區之地位，亦是銀行和金融服務業的首選營運地點。

太古強調，港島東中心一直是集團的核心資產，目前並無其他計劃出售太古坊物業組合內任何核心資產。集團計劃將是次交易淨收益用於支持未來的投資，包括根據1,000 億元投資計劃，持續加強香港太古坊和太古廣場兩個主要辦公樓組合的發展。

 

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